Autor do gol da vitória do Sport, Marcelo Ajul relata problema familiar e exalta Soso: "Treinador e pessoa incrível"

Zagueiro rubro-negro revelou problemas com a gravidez da esposa e pediu desculpas por erro no gol do Juventude

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após marcar o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 do Sport diante do Juventude neste sábado (19), o zagueiro Marcelo Ajul deu uma emocionante entrevista ainda no gramado da Ilha do Retiro.

O defensor, de 24 anos, pediu desculpas aos torcedores por conta do erro que gerou o primeiro gol da partida, marcado pelo clube gaúcho.

“Gostaria de pedir desculpa à torcida do Sport. Foi uma irresponsabilidade minha no lance do gol do Juventude. Fico emocionado por tudo que estou vivendo nesse clube. É um sonho realizado estar fazendo gol aqui”, disse.

O jogador ainda revelou que viveu um drama familiar ao longo da semana, após sua esposa ter tido problemas na gravidez.

“Essa semana foi um pouco turbulenta. Alguns problemas aconteceram com minha esposa na gravidez dela. A gente se preocupou muito com a minha filhinha. Graças a Deus, a gente teve um respaldo no dia de ontem de que está tudo bem”, declarou, bastante emocionado.

Zagueiro exalta Mariano Soso

Além disso, o defensor também exaltou o treinador Mariano Soso, que fez seu terceiro jogo no comando do Sport na Série B.

“Esse treinador chegou e deu força para a gente. Quando entrei em campo, falei: ‘Tenho que correr por ele’. Que treinador e pessoa incrível. Estou aqui para correr por esse clube, essa camisa e esse treinador, que merece demais. A gente vai conseguir essa classificação à Série A do jeito que for”, finalizou.



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