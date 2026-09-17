Sport leva projeto Torcedor Nota 10 para escola pública do Cabo de Santo Agostinho

Cerca de 300 pessoas da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha participarão da ação na Ilha do Retiro

Torcedor Nota 10, Cabo de Santo Agostinho (Igor Cysneiros/SCR )

O Sport ampliou o alcance do Programa Torcedor Nota 10 e levou a iniciativa para mais um município de Pernambuco. O projeto, que busca formar novos torcedores do Leão e, ao mesmo tempo, incentivar a prática esportiva, a inclusão social e o bom desempenho escolar, chegou ao Cabo de Santo Agostinho.

O lançamento na Escola Professor Antônio Benedito da Rocha aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), com a presença de autoridades municipais e representantes do clube.

Participaram da cerimônia o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, e o secretário de Educação do município, Isaltino Nascimento. Pelo Sport, estiveram presentes o CEO Felipe Ximenes e o vice-presidente de Relações Institucionais, Bruno Reis.

A iniciativa tem como um dos principais objetivos proporcionar a estudantes da rede pública uma experiência que, em muitos casos, está distante da realidade por questões financeiras: acompanhar de perto uma partida do Sport na Ilha do Retiro.

O programa permite que alunos das redes estadual e municipal de diferentes cidades do estado sejam recebidos gratuitamente nos jogos realizados no estádio Adelmar da Costa Carvalho.

Inclusão através do futebol

No Cabo de Santo Agostinho, a ação envolverá estudantes da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha. A programação prevê a presença de aproximadamente 300 pessoas na Ilha do Retiro, entre alunos, pais, responsáveis e monitores.

Além da experiência de acompanhar uma partida do Leão, o programa procura utilizar o futebol como ferramenta de aproximação com a comunidade escolar. A proposta une o ambiente esportivo à valorização dos estudantes e ao incentivo para que permaneçam dedicados aos estudos e às atividades esportivas.

O projeto também contempla alunos atípicos, ampliando a proposta de inclusão social. A intenção do Sport é fazer com que o estádio seja um espaço acessível para estudantes que, por diferentes circunstâncias, ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar a atmosfera de uma partida profissional.

Jogadores participam da iniciativa

A ação também contou com a participação de jogadores do elenco rubro-negro. O volante Fábio Matheus esteve presente e destacou a importância de aproximar as crianças do clube e proporcionar uma experiência que pode representar a realização de um sonho.

“Eu acho muito importante esse projeto que o Sport junto com a prefeitura está fazendo. Fico muito feliz porque é a realização de muitos sonhos de várias crianças que não têm um acesso e, de certa forma, não têm um recurso para ir ao estádio”, afirmou Fábio Matheus.

Kervin Andrade também participou do momento e ressaltou o impacto que uma iniciativa desse tipo pode ter na formação dos estudantes. Para o atacante venezuelano, a experiência no estádio pode servir como incentivo para que a garotada continue ligada ao esporte e aos estudos.

“Fico muito feliz em poder participar desse momento e ver a alegria dos alunos. É muito bonito poder incentivar a garotada através do esporte e proporcionar essa experiência junto ao Sport. Espero que eles aproveitem bastante essa oportunidade e continuem se dedicando aos estudos e ao que gostam de fazer”, declarou Kervin.