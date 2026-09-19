Sport vira sobre o Juventude na Ilha e volta a encostar no G-6 da Série B
Leão sai atrás, busca empate com golaço de Barletta e consegue virada com Marcelo Ajul no segundo tempo
Publicado: 19/09/2026 às 18:50
Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport venceu o Juventude por 2 a 1 neste sábado (19), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B. Em um confronto direto entre uma equipe que buscava se aproximar do G-6 e outra que brigava pela liderança, o Leão saiu atrás no placar, mas reagiu ainda no primeiro tempo com um golaço de Barletta e virou na etapa final com Marcelo Ajul.
O resultado leva o Sport aos 44 pontos, mantém o time na 9ª colocação e reduz, momentaneamente, para dois pontos a distância para o grupo de acesso.
Com a derrota, o Juventude ocupa a terceira colocação. O Sport, por sua vez, volta a olhar para o G-6 e terá pela frente o Náutico, no Clássico dos Clássicos, no próximo sábado (26), às 16h30, nos Aflitos.
O JOGO
O Sport começou a partida tentando assumir o controle na Ilha do Retiro. Logo aos dois minutos, Perotti arriscou de longe e mandou para fora. Aos cinco, Diego Hernández cobrou falta e exigiu defesa de Jandrei, enquanto Fernando Sobral também tentou de fora da área, mas errou o alvo.
A pressão inicial, porém, não se transformou em grandes oportunidades. O Juventude encontrava dificuldades para sair jogando, mas conseguia recompor rapidamente e fechar os espaços. Aos oito minutos, Aderlan cruzou para Alisson Safira, que cabeceou para fora. Na sequência, o Sport continuou com maior volume ofensivo, mas esbarrou na marcação gaúcha.
Aos 13 minutos, Augusto Pucci cruzou forte e Perotti desviou para fora. O Juventude, mais fechado, aguardava uma oportunidade para explorar os erros do Sport. Ela apareceu aos 29 minutos. Marcelo Ajul tentou sair jogando dentro da área e tocou de calcanhar, mas o passe saiu curto. Augusto Pucci acabou derrubando Alisson Safira, e o árbitro marcou pênalti.Na cobrança, aos 32 minutos, Luis Mandaca deslocou Thiago Couto e bateu para um lado enquanto o goleiro foi para o outro. O Juventude abriu o placar na Ilha do Retiro.
Em desvantagem, o Sport passou a atuar de maneira mais afobada. A equipe encontrou dificuldades para sair jogando e errava na tentativa de acelerar as ações ofensivas. Aos 41, o Leão tentava pressionar, mas seguia cometendo erros.
Quando o Juventude parecia encaminhar a vantagem para o intervalo, Barletta apareceu. Aos 46 minutos, o atacante recebeu ainda no campo de defesa, arrancou em velocidade, ganhou da marcação e invadiu a área. Com espaço para finalizar, bateu cruzado, firme e forte, no canto baixo de Jandrei. Um lindo gol para empatar a partida e devolver o Sport ao jogo antes do intervalo.
SEGUNDO TEMPO
Soso voltou para a etapa final com uma mudança: Marlon Douglas entrou no lugar de Kervin Andrade. O Juventude teve a primeira oportunidade, aos cinco minutos, quando Luis Mandaca encontrou Diogo Barbosa, que finalizou cruzado para defesa de Thiago Couto. O lance, porém, foi posteriormente invalidado por impedimento.
O Juventude chegou a balançar as redes aos 18 minutos. Fábio Lima recebeu e marcou, mas o árbitro assinalou impedimento do atacante na origem da jogada. O gol foi anulado, e o placar permaneceu empatado.
O Sport seguiu tentando construir a virada. Até que, aos 40 minutos, veio a virada. Augusto Pucci fez um grande lançamento para a área, e Marcelo Ajul se antecipou à marcação. O zagueiro dominou e, dentro da área, finalizou entre as pernas de Jandrei para fazer Sport 2 a 1 Juventude.
A reação teve um significado especial para Ajul. O jogador havia cometido o erro que originou o pênalti do Juventude e acabou se redimindo ao marcar o gol da virada. Na comemoração, ainda pediu desculpas à torcida do Sport.
Aos 50 minutos, o Sport ainda teve uma grande oportunidade para fazer o terceiro. Augusto Pucci lançou Biel, que saiu cara a cara com o gol e tocou para Barletta. O atacante dominou, limpou Jandrei, mas não finalizou e tentou devolver a bola para Biel. A zaga do Juventude conseguiu desarmar. Na sequência, porém, o lance foi anulado por impedimento.
Com sete minutos de acréscimo, o Juventude ainda tentou uma última pressão, mas o Sport segurou a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 1 na Ilha do Retiro.
FICHA DA PARTIDA
SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes (Edson Lucas); Willian Oliveira, Fernando Sobral (Patrick de Paula) e Diego Hernández (Biel); Barletta, Kervin Andrade (Marlon Douglas) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.
JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Titi e Gabriel Pinheiro; Aderlan (Wadson), Lucas Mineiro (Luan Martins), Gabriel Pires (Raí Silva), Mandaca (Lucas Alves) e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 16h30
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
VAR: Vinicius Furlan (SP)
Gols: Mandaca (32'/1ºT), Barletta (46'/1ºT), Marcelo Ajul (40'/2ºT)
Cartões amarelos: Raí Lopes (SPT), Augusto Pucci (SPT); Fábio Lima (JUV), Alisson Safira (JUV), Lucas Mineiro (JUV), Rodrigo Sam (JUV)
Público: 15.461
Renda: R$ 423.896,00