Sport x Juventude: onde assistir, horário e escalações pela 29ª rodada da Série B

Pedro Perotti, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo neste sábado (19), às 16h30, para enfrentar o Juventude, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B. Depois de perder para o CRB na rodada anterior, o Leão tenta transformar o reencontro com a torcida em um ponto de reação na reta final da competição.

Com 41 pontos e ocupando a nona colocação, a equipe rubro-negra precisa aproveitar o mando de campo para voltar a se aproximar do G-6 e diminuir a distância para o grupo de acesso.

A partida também representa um momento importante para Mariano Soso. A expectativa está voltada para a assimilação do perfil do argentino, que busca uma equipe mais intensa, agressiva e capaz de sustentar maior presença no campo ofensivo, mas que ainda precisa corrigir problemas defensivos apresentados no confronto anterior.

O duelo na Ilha também coloca frente a frente duas equipes que vivem objetivos distintos na tabela. O Verdão possui 50 pontos e encontra-se na zona de classificação.

SPORT

Claudinho retorna após se recuperar de lesão e volta a ser opção para a lateral direita. Kervin Andrade, por sua vez, está enfim à disposição depois que o Sport conseguiu reverter a suspensão que o impedia de atuar.

A presença dos dois aumenta o leque de possibilidades para Mariano Soso justamente em um momento no qual o elenco precisa oferecer respostas rápidas para a tentativa de recuperação na tabela.

Além das novidades, o Sport conta com o fator Ilha do Retiro. São nove jogos de invencibilidade jogando em casa. O desafio é fazer o ambiente favorável se transformar em desempenho e, principalmente, em três pontos.

Com 41 pontos, o Leão precisa interromper a sequência de resultados que o manteve fora do G-6 e iniciar uma arrancada nas rodadas finais.

O retrospecto recente do confronto pode trazer confiança aos rubro-negros. Nos últimos dez encontros, o Sport venceu seis vezes, contra três triunfos do Juventude e apenas um empate, representando aproveitamento de 60% para o Leão nesse recorte.

JUVENTUDE



O Juventude chega à Ilha do Retiro brigando pelo topo da Série B, mas pressionado pelo último resultado. Foi derrotado diante do Athletic-MG, em casa, por 2 a 0. Desta vez, reencontra o Sport.

No primeiro turno, o Leão venceu o Verdão. Aquele revés acabou funcionando como um divisor de águas para os gaúchos. Foi a partir daquela partida, o Juventude iniciou sua melhor sequência na Série B e conseguiu se firmar entre os quatro primeiros colocados da competição.

Para enfrentar o Sport, o técnico Barbieri terá novamente à disposição os zagueiros Titi, que cumpriu suspensão, e Messias, recuperado de lesão. A equipe, porém, terá uma baixa no setor ofensivo.

O centroavante paraguaio Amarilla está lesionado e não estará à disposição contra o Sport.



FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Willian Oliveira, Fernando Sobral (Biel) e Carlos De Pena (Kervin); Barletta, Diego Hernández e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Titi (Messias) e Marcos Paulo; Aderlan, Luan Martins, Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; MP (Fábio Lima) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 16h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Disney+ (streaming), Rede TV (TV aberta), SportyNet (YouTube)