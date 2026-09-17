Apresentados no Sport, Fernando Sobral e Raí Lopes pregam entrega na reta final da Série B

Volante já estreou pelo Leão e se coloca à disposição para atuar em diferentes funções, enquanto lateral-esquerdo ainda aguarda primeira oportunidade

O volante Fernando Sobral e o lateral-esquerdo Raí Lopes em apresentação no Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport apresentou oficialmente nesta quinta-feira (17) o volante Fernando Sobral e o lateral-esquerdo Raí Lopes, que chegaram ao clube com a missão de fortalecer o elenco na busca pelo acesso e compartilharam, durante a apresentação, disposição para ajudar a equipe neste momento decisivo da temporada.

Dos dois, apenas Fernando Sobral já teve a oportunidade de entrar em campo. O volante estreou na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, e também foi utilizado na derrota por 2 a 1 para o CRB, no Rei Pelé. O jogador chega para ampliar as alternativas de Mariano Soso no meio-campo.

Raí Lopes, por outro lado, ainda não fez sua estreia. O lateral-esquerdo vinha atuando no futebol europeu e chega ao Sport como mais uma opção para o setor. Durante a apresentação, destacou a preparação física e mental para entrar em campo quando for acionado pelo treinador.

Fernando Sobral se coloca à disposição de Soso

Fernando Sobral afirmou que está preparado para exercer diferentes funções dentro de campo e até brincou ao dizer que poderia atuar como goleiro em uma situação de emergência.

“Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar representando essas cores, depois de tanto namoro aí entre a gente. Então hoje estar podendo defender e representar essa torcida apaixonante é algo para mim muito satisfatório e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade também”, afirmou.

“Eu já deixei claro para ele que pode contar comigo em qualquer posição que seja, não sendo goleiro. Às vezes até de goleiro ali, se tiver uma expulsão, pode contar comigo. Eu vim para agregar, para ajudar com um pouco da experiência que eu adquiri ao longo dos anos”, completou.

A versatilidade, segundo o próprio jogador, pode ser uma ferramenta importante para o Sport neste momento da competição.

“Lógico que a gente tem a nossa preferência de posição. Ao longo dos anos eu sempre atuei mais de um segundo volante, às vezes fazendo um terceiro volante ali mais adiantado, mas eu deixei claro para ele: se precisar de lateral ou de ir mais para a frente, de ponta, estou aqui para agregar, para ajudar. E eu acho que só o Sport tem a ganhar com isso, com jogadores versáteis, que podem fazer mais de uma função”, completou.

Depois das primeiras aparições com a camisa rubro-negra, Sobral também apontou a necessidade de pequenos ajustes para que o Sport volte a transformar sua qualidade em resultados.

“Eu venho num momento muito bom fisicamente também, venho tentando aproveitar todos os dias para ganhar ritmo de jogo, para estar preparado quando o professor optar por mim. E eu acho que é isso, cara, só tenho a agregar aí com a equipe. A equipe dá para ver que tem qualidade e agora é ajustar alguns detalhes para que a gente consiga as vitórias, que é o mais importante.”

Raí Lopes vive expectativa por estreia

Enquanto Sobral já foi acionado, Raí Lopes ainda aguarda sua primeira oportunidade. O lateral-esquerdo chega ao Sport depois de aproximadamente dois anos e meio no futebol europeu, período que considera importante para sua formação profissional.

“Estou muito feliz, muito motivado. Espero contribuir para dar o melhor, ajudar todos os meus companheiros e, se Deus quiser, a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Foram dois anos e meio, quase três anos na Europa, onde tive bastante experiência como atleta. Foi muito bom para a minha carreira, aprendi muitas coisas e chego para cá para somar, para ajudar toda a equipe”, afirmou.

O jogador destacou que possui características tanto ofensivas quanto defensivas e ainda terá a oportunidade de conversar mais detalhadamente com Mariano Soso sobre o que o treinador espera de sua participação.

“Tenho bastante característica ofensiva, característica defensiva também. Não tive uma conversa assim ainda com o nosso treinador, mas estou aqui para ajudar, para somar e, no que precisar, vou ajudar o Sport”, declarou.

Raí também garantiu estar preparado para entrar em campo caso seja escolhido por Soso. O lateral citou o respeito pelos jogadores que já ocupam a posição, mas reforçou que está pronto para disputar espaço.

“Com certeza, chego aqui preparado fisicamente, mentalmente também. Vinha trabalhando bastante no outro clube onde eu estava. Então, se surgir oportunidade, tenho total respeito por quem já estava aqui, pelo Edson Lucas, pelo Felipinho também, mas, se surgir oportunidade, com certeza estarei pronto.”