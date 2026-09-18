Raio-X: próximo adversário do Sport, Juventude é vice-líder da Série B

Equipe do Juventude em partida da Série B (Fernando Alves/ECJ)

Próximo adversário do Sport, o Juventude chega à Ilha do Retiro neste sábado (19), às 16h30, como um dos principais candidatos ao acesso à Série A. Vice-líder da Série B, com 50 pontos, a equipe gaúcha tem a mesma pontuação do Novorizontino, mas aparece atrás pelo saldo de gols.



Depois de três meses de invencibilidade dentro do Alfredo Jaconi, o Jaconero perdeu por 2 a 0 para o Athletic e deixou a liderança da competição.

O resultado também reduziu para quatro pontos a vantagem do Juventude em relação ao G-6. Por isso, o confronto com o Sport ganha peso para os gaúchos. Em caso de nova derrota, a equipe pode ser ultrapassada por Vila Nova e Fortaleza, aumentando a pressão sobre um time que ainda tem 30 pontos em disputa na reta final da competição.

Apesar do tropeço em casa, o desempenho como visitante aparece como um dos trunfos do Juventude. O time vem conseguindo somar mais pontos fora dos domínios, justamente em uma fase da competição na qual cada resultado começa a ter impacto maior na briga pelo acesso.

???????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? Sábado, 16h30, o Juventudeentra em campo para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, pelo @BrasileiraoB ???? Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/2yJ8LffbOf — E.C. Juventude (@ECJuventude) September 18, 2026

O TIME

O Juventude tem como uma das principais características a capacidade de impor volume de jogo. Mesmo quando não controla completamente as partidas, o time consegue avançar suas linhas, ocupar o campo ofensivo e criar situações para chegar ao gol.

Contra o Athletic, o time conseguiu produzir, mas pecou no último passe e na finalização. A equipe também não foi tão letal quanto em outros momentos da competição e acabou castigada por erros defensivos determinantes.

A queda de eficiência foi reconhecida pelo técnico Maurício Barbieri após a derrota.

“Produzimos para fazer os gols, não conseguimos, não fomos eficientes e acho que defensivamente, até em relação a outros jogos (Atlético-GO e CRB) conseguimos minimizar, ou não deixar que o adversário criasse tanto, mas foram dois erros determinantes."

O elenco jaconero reúne jogadores conhecidos do futebol brasileiro. No gol, Jandrei é a principal referência. Nas laterais, o time conta com Alan Ruschel, Diogo Barbosa e Aderlan. Na zaga, Titi acrescenta experiência ao setor, enquanto o ataque tem Alan Kardec.

DESTAQUES

No meio-campo, Raí Silva aparece como um dos destaques da temporada. Aos 24 anos, o jogador soma 27 partidas, cinco gols e quatro assistências pelo Juventude. Na Série B, é o vice-artilheiro da equipe, também com cinco gols, e já despertou o interesse de outros clubes brasileiros.

O meia, portanto, também aparece como uma peça importante no projeto jaconero de retorno à Série A.

Se Raí Silva é um dos principais nomes na criação e chega como vice-artilheiro da equipe na Série B, Alisson Safira é a principal referência ofensiva do Juventude na temporada.

O atacante é o jogador que mais entrou em campo pelo clube em 2026, com 43 participações. Também é o artilheiro do time no ano, com sete gols, sendo seis deles na Série B. A presença de Safira dá ao Juventude uma referência mais constante no ataque e será um dos pontos de atenção para a defesa rubro-negra.















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PREPARAÇÃO CONTRA O SPORT

Para enfrentar o Sport, Barbieri terá novamente à disposição dois jogadores importantes para a defesa. O zagueiro Titi retorna após cumprir suspensão, enquanto Messias se recuperou de uma lesão muscular e também está disponível.

A situação ainda envolve uma dúvida. Com dois defensores pendurados, o treinador pode optar por Titi ou Messias na vaga de Gabriel Pinheiro. A definição influencia diretamente a formação de uma defesa que sofreu cinco gols nas últimas cinco rodadas.

Os retornos, portanto, chegam em um momento importante. Mais do que simplesmente aumentar as opções de Barbieri, Titi e Messias podem ajudar a devolver estabilidade a um setor que passou a conceder mais espaços na reta final da competição.

Os cartões, aliás, são uma preocupação para o Juventude. Seis titulares estão pendurados e correm risco de suspensão: Marcos Paulo, Gabriel Pinheiro, Diogo Barbosa, Aderlan, Alisson Safira e Luan Martins. O próprio Maurício Barbieri também está sob risco de ficar fora do banco em uma próxima rodada.

A equipe, porém, terá uma baixa justamente no setor ofensivo. O centroavante paraguaio Amarilla está lesionado e não estará à disposição de Barbieri contra o Sport.



Provável Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Titi (Messias) e Marcos Paulo; Aderlan, Luan Martins, Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; MP (Fábio Lima) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

