"Já é o 4º treinador. Não é possível que é problema do técnico", desabafa Benevenuto

Capitão rubro-negro, o zagueiro Benevenuto cobrou postura da equipe após nova derrota na Série B e afirmou que problemas do Leão não podem ser atribuídos apenas aos treinadores

Marcelo Benevenuto, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Após a derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), no Rei Pelé, Marcelo Benevenuto, capitão do Sport, fez um forte desabafo. Na saída de campo, em entrevista ao canal Goat, o zagueiro cobrou uma mudança de postura da equipe e apontou a necessidade de os próprios jogadores assumirem a responsabilidade pelo momento vivido pelo Leão na Série B.

O zagueiro não escondeu a insatisfação com a forma como o Sport sofreu o segundo gol da partida, marcado por Hereda aos 43 minutos do segundo tempo.

Para Benevenuto, a equipe não pode permitir que um adversário tenha liberdade para conduzir a bola e finalizar dentro de uma partida que envolve diretamente a disputa pelas primeiras posições da competição.

“Cara, acho que a gente tem que mudar a nossa atitude. A gente não pode tomar um gol olhando o cara carregar, carregar e chutar. Não pode”, afirmou o capitão.

A declaração veio acompanhada de uma cobrança mais ampla. Benevenuto lembrou que o Sport já está no quarto treinador na temporada e descartou colocar exclusivamente nos técnicos a responsabilidade pelos problemas apresentados pela equipe.

Para o zagueiro, os jogadores precisam olhar para o próprio desempenho e identificar o que pode ser corrigido no dia a dia. Na temporada, antes de Mariano Soso, o Leão foi treinado por Gilmar Dal Pozzo, Márcio Goiano e Roger Silva.

Se a gente quer subir, a gente tem que mudar a nossa atitude. Que já é o quarto treinador, não é possível que é problema do treinador. A gente tem que olhar pra si mesmo e ver no dia a dia o que a gente tem que melhorar”, declarou.

Benevenuto também destacou o número reduzido de rodadas que restam para o fim da Série B. O capitão cobrou uma reação imediata do grupo para que o Sport possa recuperar terreno na reta final da competição.

“E o que a gente tem que melhorar porque, porra, cara, faltam acho que nove rodadas ou dez rodadas. A gente tem que mudar a nossa postura o quanto antes”, completou.

Com a derrota para o CRB, o Sport permaneceu com 41 pontos e fora do G-6, enquanto o adversário chegou aos 45 e ganhou vantagem no confronto direto pela parte de cima da tabela.