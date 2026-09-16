Confira a probabilidade de acesso do Sport na Série B ao fim da 28ª rodada

Derrota para o CRB, em Maceió, deixou o Leão na 9ª colocação, com 41 pontos, cinco atrás do Atlético-GO. primeiro dentro da zona de classificação

Equipe do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), em Maceió, deixou o Sport em uma situação mais delicada na disputa pelo G-6 da Série B.

Com o encerramento da 28ª rodada, o Leão aparece na 9ª colocação, com 41 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, que ocupa a 6ª posição e fecha atualmente a zona de classificação para os playoffs de acesso.

De acordo com a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem 7,1% de probabilidade de terminar a competição entre os seis primeiros.

Para subir de maneira direta, entre as duas primeiras posições, a projeção é de apenas 0.43%.



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O cenário ficou mais complicado justamente após um confronto direto. O CRB, que também está envolvido na briga pelas primeiras posições, levou a melhor no Rei Pelé. O resultado impediu que o Leão se aproximasse do grupo de classificação e manteve a equipe fora do G-6.

Com 30 pontos ainda em disputa, o Sport precisará transformar a reta final em uma sequência de resultados positivos para voltar a pressionar os adversários. O Leão terá dez partidas para tentar modificar a atual situação na classificação.



Além de buscar uma pontuação alta, o time comandado por Mariano Soso também dependerá de tropeços dos concorrentes que estão à sua frente.















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