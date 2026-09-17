Contas por acesso: na Série B, Sport deixou escapar 14 pontos por gols sofridos no final
Em seis partidas, Leão conquistou apenas quatro dos 18 pontos possíveis após sofrer gols decisivos nos minutos finais
Publicado: 17/09/2026 às 07:20
Juan Alano, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
Na disputa pelo acesso à Série A, o Sport deixou alguns pontos pelo caminho em uma sequência de seis partidas marcadas por gols sofridos nos minutos finais.
Ao todo, foram 18 pontos em disputa nesses seis duelos. O Leão conseguiu somar apenas quatro. O recorte ajuda a dimensionar a diferença que poderia fazer na atual briga pelas primeiras posições da competição.
O clube rubro-negro aparece na 9ª colocação, com 41 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, que ocupa a 6ª posição.
SPORT 2 X 2 AVAÍ - 4ª RODADA
Ainda no primeiro turno, quando o Sport era comandado por Márcio Goiano. Na 4ª rodada, diante do Avaí, na Ilha do Retiro, o Leão tinha a vitória encaminhada, mas sofreu o gol de empate aos 51 minutos do segundo tempo e terminou a partida em 2 a 2.
SPORT 1 X 1 ATLÉTICO-GO - 14ª RODADA
O cenário voltou a se repetir na 14ª rodada. Novamente em casa, o Sport empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO depois de sofrer o gol de empate aos 51 minutos da etapa final. Um ponto que parecia encaminhado acabou se transformando em apenas um empate, repetindo a dificuldade de administrar a vantagem até os minutos derradeiros.
FORTALEZA 2 X 1 SPORT - 15ª RODADA
Uma rodada depois, o problema apareceu de maneira ainda mais dolorosa. Na 15ª rodada, o Sport visitou o Fortaleza na Arena Castelão e acabou derrotado por 2 a 1.
O gol que garantiu a vitória do Tricolor saiu aos 50 minutos do segundo tempo, novamente no momento em que a partida se encaminhava para o fim.
O resultado diante do Fortaleza também marcou o fim da passagem de Márcio Goiano pelo comando rubro-negro. O treinador deixou o cargo após uma sequência em que o Sport acumulou tropeços e, entre eles, desperdiçou pontos importantes nos minutos finais.
SPORT 2 X 2 OPERÁRIO - 18ª RODADA
A mudança no comando não eliminou o problema. Com Gilmar Dal Pozzo à frente do Sport, o roteiro voltou a aparecer em partidas importantes da campanha.
Na 18ª rodada, o Leão recebeu o Operário-PR na Ilha do Retiro e terminou novamente com um empate por 2 a 2. Desta vez, o gol do Fantasma saiu aos 41 minutos do segundo tempo, impedindo que o Sport sustentasse o resultado até o apito final.
GOIÁS 1 X 1 SPORT - 19ª RODADA
Na rodada seguinte, a situação foi semelhante, novamente fora de casa. Diante do Goiás, no Estádio da Serrinha, o Sport saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo e manteve a vantagem durante praticamente toda a partida. Aos 43 minutos da etapa final, porém, sofreu o empate por 1 a 1 e voltou para Recife com apenas um ponto.
AVAÍ 2 X 1 SPORT - 23ª RODADA
O sexto episódio desse recorte aconteceu na 23ª rodada, em Florianópolis. Na Ressacada, o Sport chegou a ter o resultado em suas mãos, mas sofreu uma virada diante do Avaí.
O gol que definiu a derrota por 2 a 1 saiu aos 45 minutos do segundo tempo, marcado pelo veterano Léo Gamalho.
O resultado completou seis partidas em que o Sport sofreu gols decisivos na reta final. Em vez de consolidar resultados positivos, o time viu pontos escaparem nos últimos minutos e terminou o recorte com apenas quatro conquistados de 18 possíveis.
CENÁRIO
Com o encerramento da 28ª rodada, o Sport aparece na 9ª colocação, com 41 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, que ocupa a 6ª posição e fecha atualmente a zona de classificação para os playoffs de acesso.
De acordo com a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem 7,1% de probabilidade de terminar a competição entre os seis primeiros.