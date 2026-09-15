Conselheiro do Sport critica omissão do Conselho Fiscal sobre contas do ex-presidente Yuri Romão

Conselheiro do Sport critica omissão do Conselho Fiscal sobre contas do ex-presidente Yuri Romão (Foto: Sandy James/DP Foto)

O conselheiro do Sport, Leonardo Lacerda, demonstrou preocupação com a situação financeira do clube diante da falta de clareza nas contas deixadas pelo ex-presidente Yuri Romão.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta terça-feira (15), Leonardo alertou sobre a demora para um parecer do Conselho Fiscal.

"Há dois meses, o Conselho Fiscal deu essa manifestação inusitada de que não tinha elementos para apreciar as contas, o que é muito preocupante. Como é que um Conselho Fiscal já disse que não tem elementos técnicos para opinar?", questionou o conselheiro.

Segundo Leonardo, durante a reunião que tratou do tema, o grupo de conselheiros exigiu que o órgão fiscalizador cobrasse os dados faltantes ao Executivo para destravar o processo.

"Nós dissemos o óbvio: o Conselho Fiscal é o órgão que tem essa obrigação. Você não tem elementos, ok? Peça os elementos necessários para tê-los, porque é uma atribuição sua. E dê uma opinião", relatou.

Leonardo ainda ironizou a atuação do conselho diante dos altos valores envolvidos no balanço financeiro.

"É melhor tirar aquela bandeira grande do Sport e botar um pano, porque estão passando um pano daquele tamanho nas contas do clube. Cadê a aprovação? Cadê a discussão? Isso é uma coisa perigosa. Foram centenas de milhões de reais", disparou.

Apesar de a saída de Yuri Romão do cargo de presidente do Sport ter acontecido em dezembro de 2025, quase 10 meses depois, os torcedores ainda não obtiveram transparência em relação ao rombo financeiro deixado pelo ex-mandatário do clube.

Com o mandato do atual presidente, Matheus Souto Maior, chegando ao fim, o Sport passará por novas eleições ainda em 2026. Dessa forma, o conselheiro teme que o tema seja esquecido.

"Só tem mais duas reuniões, outubro e novembro. Dezembro, a eleição, e estamos com o risco real dessa quantidade de dinheiro ficar no hiato", alertou.

Ainda sobre a gestão de Yuri, Leonardo pontuou a necessidade de clareza sobre a situação financeira do clube.

"Eu jamais quero crer que houve nenhum tipo de má-fé. Mas a gente tem que entender, enquanto instituição, o que houve. [...] O clube foi entregue trincado, a sede não tinha telhado. Depois de passar, sei lá, 500 milhões de reais em quatro anos, isso tem que ter uma explicação", finalizou.

ENTREVISTA COMPLETA COM LEONARDO LACERDA

A entrevista completa está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube





