Sport perde confronto direto contra o CRB e se distancia do G-6 da Série B

Leão encontra dificuldades diante do time alagoano e sofre revés por 2 a 1 no Rei Pelé

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR )

O Sport perdeu para o CRB por 2 a 1 nesta terça-feira (15), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 28ª rodada da Série B. Em confronto direto pela parte de cima da tabela, o Leão não conseguiu repetir a atuação da vitória sobre a Ponte Preta e acabou superado pelo time alagoano, que aproveitou melhor as oportunidades criadas ao longo da partida.

O CRB abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Crystopher, após erro na saída de bola do Sport no campo de defesa e assistência de Mikael.

O Leão teve dificuldades para construir suas jogadas e viu o adversário controlar boa parte da etapa inicial, embora tenha criado oportunidades importantes que pararam nas defesas de Vitor Caetano ou foram anuladas por impedimento.

Na segunda etapa, o Sport teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades. Aos 43 minutos, Hereda ampliou para os donos da casa com um belo chute de fora da área

Patrick de Paula ainda diminuiu aos 46 minutos, marcando seu primeiro gol pelo Sport, mas a reação aconteceu tarde demais para evitar a derrota. Com o resultado, o Leão termina a rodada na 9ª colocação, com 41 pontos, enquanto o CRB chega aos 45 e ocupa a 7ª posição. Agora, o Sport volta ao Recife para enfrentar o Juventude, na Ilha do Retiro, sábado (19), às 16h30.

O JOGO

O CRB começou a partida tentando impor ritmo, enquanto o Sport teve mais posse nos primeiros minutos, mas sem conseguir transformar a circulação da bola em oportunidades. Aos 12, Barletta chegou a finalizar rasteiro após entrar na área, mas o assistente apontou impedimento. Vitor Caetano ainda havia feito boa defesa no lance.

O time alagoano passou a controlar mais as ações e encontrou o gol aos 15 minutos. O CRB recuperou a bola no campo de ataque, Mikael fez a parede na entrada da área e Crystopher apareceu para finalizar no canto direito de Thiago Couto, abrindo o placar.

O gol deu ainda mais confiança aos donos da casa. Reverson e Pedro Castro arriscaram de fora da área, enquanto Danielzinho passou a participar mais da construção ofensiva. Aos 28, Reverson recebeu dentro da área e bateu colocado, obrigando Thiago Couto a fazer uma boa defesa.

O Sport conseguiu responder em alguns momentos. Aos 40, Perotti recebeu cruzamento rasteiro de Edson Lucas e finalizou sozinho na pequena área. Vitor Caetano fez uma defesa importante, mas o lance acabou invalidado por impedimento. Um minuto depois, Danielzinho finalizou de fora da área e mandou a bola muito perto do travessão.

Na reta final, o Sport tentou pressionar em busca do empate, mas o CRB se fechou e passou a administrar a vantagem. Aos 48, Marcelo Benevenuto cabeceou após escanteio cobrado por Carlos de Pena, mas a bola parou na defesa regatiana.

SEGUNDO TEMPO

O Sport voltou mais agressivo e chegou a marcar logo no primeiro minuto, mas o gol de Carlos de Pena foi anulado após revisão do VAR por impedimento de Perotti no início da jogada.

Apesar de ter mais posse de bola, o Leão continuou encontrando dificuldades para superar a defesa do CRB. O time alagoano, por sua vez, seguia encontrando espaços para atacar. Aos 10, Reverson soltou uma pancada e Thiago Couto espalmou. No minuto seguinte, Vinícius Nunes recebeu livre diante do goleiro rubro-negro, mas finalizou fraco e facilitou a defesa.

Mariano Soso tentou modificar a equipe ao longo da etapa final, mas as mudanças não foram suficientes para fazer o Sport transformar a posse em pressão efetiva.

O CRB continuou levando perigo e desperdiçou uma grande oportunidade aos 23, quando Thiaguinho apareceu livre na segunda trave e cabeceou por cima. Aos 30, Barletta arriscou de fora da área e Vitor Caetano espalmou.

Aos 43, porém, veio o segundo gol do CRB. Hereda, que havia entrado após Kevin sentir a coxa direita, recebeu espaço sem marcação fora da área e acertou um belo chute no canto de Thiago Couto. O goleiro do Sport não conseguiu chegar na bola.

O Leão ainda encontrou forças para diminuir aos 46. Após bola levantada na área, a defesa do CRB afastou parcialmente e Patrick de Paula apareceu para finalizar de primeira, acertando um bonito chute no canto e marcando seu primeiro gol pelo Sport. A reação, no entanto, veio tarde, e o time pernambucano deixou o Rei Pelé derrotado por 2 a 1.

FICHA DA PARTIDA

CRB: Vitor Caetano; Kevin (Hereda), Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro (Luizão), Crystopher e Danielzinho (Geovane); Vinicius Barata (João Neto), Dadá Belmonte e Mikael (Thiaguinho). Técnico: Fábio Mathias.

SPORT: Thiago Couto, Marcelo Ajul (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas (Patrick de Paula); Zé Gabriel (Neto Pessoa), Biel (Fernando Sobral) e Carlos De Pena; Barletta, Diego Hernández (Dudu Teodora) e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Rei Pelé, em Maceió

Horário: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Crystopher (15'/1ºT), Hereda (43'/2ºT), Patrick de Paula (46'/2ºT)

Cartões amarelos: Bressan (CRB), Geovane (CRB) e Danielzinho (CRB); Carlos De Pena (SPT) e Fernando Sobral (SPT)



