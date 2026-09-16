CRB x Sport tem confusão nas arquibancadas, correria e intervenção da Polícia Militar

Polícia Militar utilizou gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter torcedores após tentativa de invasão da principal organizada do Sport ao setor regatiano

Torcidas de CRB e Sport no Rei Pelé em Maceió (Reprodução/Goat/YouTube )

A partida entre CRB e Sport, no Rei Pelé, em Maceió, teve cenas de confusão nas arquibancadas. Torcedores da principal organizada do Sport tentaram invadir o espaço destinado à torcida do CRB, provocando uma reação e dando início a momentos de tensão dentro do estádio.

Diante do avanço dos torcedores, a Polícia Militar de Alagoas precisou intervir para tentar controlar a situação. Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas para dispersar os envolvidos, enquanto também houve disparos de balas de borracha durante a ação das forças de segurança.

Do lado da torcida organizada do CRB, também houve muita correria diante da confusão. A movimentação rapidamente tomou conta das arquibancadas, com torcedores tentando se afastar das áreas onde aconteciam os confrontos e buscar locais mais seguros dentro do estádio.

A situação gerou apreensão entre os torcedores que não estavam envolvidos na violência. Com o gás espalhado pelas arquibancadas e a movimentação provocada pela intervenção policial, muitos torcedores precisaram deixar seus lugares às pressas, enquanto a Polícia Militar tentava impedir que a confusão avançasse para outras áreas do Rei Pelé.

Dentro de campo, o CRB venceu o Sport por 2 a 1. O jogo foi válido pelo 28ª rodada da Série B.