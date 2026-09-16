CRB x Sport: árbitro relata confusão nas arquibancadas em súmula da partida

Segundo Davi de Oliveira Lacerda, torcida organizada do Sport invadiu área destinada à separação das torcidas

Confusão nas arquibancadas marcou fim da partida entre CRB x Sport (Reprodução/Gazeta Esportes AL)

Após o fim da derrota por 2 a 1 do Sport para o CRB, na última terça-feira (15), o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatou na súmula da partida a confusão entre torcedores nas arquibancadas do Estádio Rei Pelé.

Segundo o juiz, “a torcida do Sport Club do Recife invadiu a área destinada à separação das torcidas e entrou em confronto com o policiamento presente”.

Ainda no documento, é relatado que a torcida mandante também tentou invadir a mesma área por conta da provocação dos rubro-negros.

Além disso, objetos foram atirados dentro do gramado “do lado onde se encontrava a torcida mandante”.

A situação gerou apreensão entre os torcedores que não estavam envolvidos na violência. Com o gás espalhado pelas arquibancadas e a movimentação provocada pela intervenção policial, muitos torcedores precisaram deixar seus lugares às pressas, enquanto a Polícia Militar tentava impedir que a confusão avançasse para outras áreas do Rei Pelé.

Confira o relato completo do árbitro na súmula:

“Informo que, após o término da partida, a torcida do Sport Club do Recife invadiu a área destinada à separação das torcidas e entrou em confronto com o policiamento presente. Informo ainda que, devido à provocação da torcida visitante, a torcida mandante (Clube de Regatas Brasil) tentou invadir a mesma área, entrando em confronto com o policiamento presente. O policiamento foi reforçado e foi usada a força policial contra a torcida visitante, primeiramente, e, após, contra a torcida mandante, para dispersar as duas torcidas. Informo ainda que foram arremessados objetos no campo de jogo do lado onde se encontrava a torcida mandante (copos, chinelos, entre outros).”



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