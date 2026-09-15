Conheça Geraldo, torcedor do Sport que viralizou após distribuir sacos de pipoca para torcida

Vídeo de Geraldo distribuindo 150 sacos de pipoca com torcedores do Sport em jogo contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, ganhou as redes sociais

Conheça Geraldo, torcedor do Sport que viralizou após distribuir sacos de pipoca com torcida (Fotos: Reprodução/Redes Sociais | Arquivo Pessoal )

Durante a última partida do Sport, contra a Ponte Preta na quinta-feira (10), uma cena tomou as atenções das arquibancadas da Ilha do Retiro. Um torcedor comprou todas as pipocas de um vendedor e saiu jogando para a torcida.

Feliz pela vitória ou simplesmente fazendo um gesto solidário, o que vale é que esse homem tirou um sorriso de todos que acompanhavam o jogo na arquibancada frontal. Sem falar do ambulante, que chegou a se ajoelhar, abraçar e chorar de alegria com a venda do seu lanche.

O “senhor da pipoca”, ou simplesmente Geraldo Francisco, é dono de frigorífico e torcedor do Leão da Ilha desde os 10 anos de idade.

Criado em Maraial, na Zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, onde dizia que na época torcia para times do Sul do Brasil, mas, depois que conheceu as cores rubro-negras, largou a paixão que tinha pelo Corinthians e acabou “vivendo com o Sport essa emoção”.

Em conversa com a equipe do Diario de Pernambuco, Geraldo contou um pouco sobre o ocorrido e o que o tinha motivado a fazer tal gesto. "Às vezes, a turma vai para o jogo, mas só leva uma quantia certa de dinheiro. Aí, eu vi que tinha umas crianças lá e pensei em comprar para alegrá-los”, disse o trabalhador.

Geraldo chegou a gastar 220 reais em 150 pipocas para distribuir para a torcida. Ele também falou sobre a comoção que sentiu ao ver a alegria do vendedor.

"O que me comoveu foi quando terminou as pipocas, ele se ajoelhou e me abraçou. Aí foi que me comoveu mais, que eu vi que a lágrima dele", comentou, feliz em ver a emoção do ambulante.











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Seu Geraldo é uma pessoa acostumada a fazer os outros felizes, já que constantemente repete o hábito de comprar pipoca e distribuir principalmente para os torcedores das arquibancadas sociais.

Mas o grande sonho dele é conhecer seu ídolo Magrão, que anunciou recentemente o seu jogo de despedida com a camisa do Sport.

E como não existe limite para sonhos, ele gostaria de "entrar em campo e jogar pelo menos 10 minutos com Magrão, que é um jogador que eu gosto muito".

