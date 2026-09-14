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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Magrão, ídolo do Sport
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 14/09/2026 às 07:42
Magrão, ídolo e ex-goleiro do Sport (Sandy James//DP Foto)
No episódio desta segunda-feira (14), recebemos Magrão, ídolo do Sport, como convidado do Podcast Futebol Diario.
Em pauta, um pouco da sua história no clube e uma novidade muito aguardada pelo torcedor do Leão.
O podcast Futebol Diario de hoje acontece ao vivo, às 11h.
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