CRB x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 28ª rodada da Série B

Marlon Douglas, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport tem pela frente nesta terça-feira (15) mais um compromisso de peso na luta para voltar ao grupo de classificação da Série B. Às 21h, o Leão visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 28ª rodada, em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Com 41 pontos, o time rubro-negro ocupa a nona colocação, enquanto o adversário alagoano soma 42, apenas um a mais.

O duelo acontece em um momento de tentativa de retomada para o Sport. Na última rodada, a equipe venceu a Ponte Preta por 2 a 0, na Ilha do Retiro, na reestreia de Mariano Soso no comando. O resultado colocou novamente o Leão próximo do G-6, o primeiro de uma nova era sob o comando do argentino, que chegou ao cargo com pouco tempo para trabalhar.

Contra a Ponte Preta, Soso teve apenas um treinamento com o elenco antes da partida. Agora, pela primeira vez, o treinador contou com um período maior de preparação para implementar suas ideias e fazer ajustes na equipe.

A partida contra o CRB, portanto, também servirá para observar se os primeiros traços do modelo do argentino começam a aparecer de maneira mais clara em campo. A sequência do Sport ainda reserva Juventude e Náutico, dois confrontos de grande peso depois da viagem a Maceió.

SPORT



O Sport encerrou a preparação para o confronto na manhã de segunda-feira (14), no CT José de Andrade Médicis. A atividade marcou o último trabalho antes da viagem para Maceió, onde a delegação chegou na noite do mesmo dia e entrou em regime de concentração para a partida.

O principal ponto de observação estará na evolução da equipe sob o comando de Mariano Soso. Na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte, o treinador precisou trabalhar praticamente apenas aspectos teóricos antes da partida. Desta vez, teve mais tempo para ajustar posicionamento, comportamentos com e sem bola e as ideias que pretende implementar nesta reta final.

O Leão terá, porém, um desfalque confirmado. O meia Juan Alano sofreu uma lesão grau 1 no bíceps femoral direito e está fora do confronto. Carlos de Pena aparece como a principal alternativa para ocupar a vaga, já que entrou justamente no lugar do jogador durante a vitória sobre a Ponte Preta.

Por outro lado, o lateral-direito Claudinho pode ser novidade na lista de relacionados. O jogador passou por um período de transição física ao longo da preparação e pode voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

Soso também ganhou novas possibilidades com os reforços contratados no fechamento da janela. O lateral-esquerdo Raí Lopes e os atacantes Kervin Andrade e Neto Pessoa treinaram com o grupo durante a preparação e podem aparecer entre os relacionados, caso recebam o aval da comissão técnica.

Com 41 pontos, o Sport precisa aproveitar o confronto direto para diminuir a distância para o G-6. Depois da vitória na reestreia de Soso, o duelo em Maceió será um teste mais exigente e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o treinador começar a deixar sua marca na equipe.

CRB

O CRB chega ao confronto precisando reagir. O time alagoano deixou o G-6 após a derrota por 3 a 0 para o Operário-PR, em Ponta Grossa.

O resultado interrompeu o momento do Galo da Pajuçara e aumentou a importância do confronto desta terça-feira. Jogando em casa, o CRB busca recuperar os pontos perdidos e voltar a se aproximar da zona de classificação para os playoffs.

O técnico Fábio Matias terá pelo menos uma mudança forçada na equipe. O lateral-esquerdo Lucas Lovat foi expulso na partida contra o Operário e cumpre suspensão automática. Reverson, que estava suspenso e cumpriu a punição, retorna e aparece como opção para ocupar a posição.

Além da situação na tabela, o CRB conta com um retrospecto favorável contra o Sport no Rei Pelé. Nos últimos cinco encontros entre as equipes realizados em Maceió, o time regatiano está invicto, com quatro vitórias e um empate. O último duelo na capital alagoana terminou empatado em 1 a 1, pela Série B de 2024.





FICHA DA PARTIDA

CRB: Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Mathias.

SPORT: Thiago Couto, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel, Biel e Carlos De Pena; Barletta, Diego Hernández e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Rei Pelé, em Maceió

Horário: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Disney+ (streaming), GOAT (YouTube), X Sports (TV fechada)

