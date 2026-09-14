Magrão terá jogo de despedida com a camisa do Sport na Ilha do Retiro; veja detalhes

Maior jogador da história do clube, ex-goleiro será homenageado em partida que contará com a presença de outros ídolos

Magrão, ídolo do Sport (Igor Cysneiros/SCR)

Maior jogador da história do Sport, Magrão terá um jogo de despedida na Ilha do Retiro.

A partida, que contará com a presença de outros grandes nomes da história rubro-negra, acontecerá no dia 31 de outubro, às 16h.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o ex-goleiro falou sobre a emoção de retornar aos gramados da casa leonina.

“Vou ter que me preparar emocionalmente. As duas vezes que voltei à Ilha do Retiro foram algo que mexeram comigo. Meu coração já vem batendo diferente desde quando começou a existir a possibilidade de ter esse jogo”, disse.

Partida terá presença de outros ídolos

O clube ainda não revelou quais outros jogadores estarão presentes na despedida de Magrão.

Porém, o ídolo afirmou que atletas de diferentes gerações vão participar da partida, incluindo alguns que não chegaram a atuar ao seu lado.

“Vão ter outros ídolos. O Sport é um time que tem vários ídolos, vários jogadores que marcaram muito”, declarou.

A venda de ingressos e mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve pelo clube rubro-negro.

14 anos, 732 jogos e 10 títulos

Quando entrar em campo em sua despedida, Magrão será ovacionado pela torcida e receberá muitas homenagens do clube onde atuou por 14 anos.

Ao todo, foram 732 jogos com a camisa rubro-negra, período em que conquistou 10 títulos.

O mais importante deles foi a Copa do Brasil de 2008, uma conquista que segue inédita no Nordeste.



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