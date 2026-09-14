Sport consegue reverter punição e Kervin Andrade está liberado para estrear

Recém-contratado pelo Leão, atacante não precisará cumprir suspensão restante de quando atuava no futebol israelense

Kervin Andrade, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport conseguiu reverter a punição que impedia a estreia do atacante Kervin Andrade, recém-contratado para a sequência da Série B. Com a decisão, o jogador está liberado para atuar pelo Leão.

O Departamento Jurídico rubro-negro informou nesta segunda-feira (14) que obteve êxito na conversão da pena. A sanção disciplinar foi transformada em uma medida de interesse social.

Com isso, Kervin não precisará cumprir as partidas de suspensão que ainda restavam de uma punição recebida durante o período em que atuou no futebol israelense.

“Recebemos o deferimento, e o atleta não precisará mais cumprir os jogos de punição que estavam pendentes”, disse Lucas Leite, vice-presidente Jurídico do Leão.

Sport pagará R$ 45 mil para converter punição de Kervin

Como parte do acordo para a conversão da pena, o Sport efetuará o pagamento de R$ 45 mil. O valor será destinado à medida de interesse social determinada na decisão.

Kervin Andrade foi anunciado pelo Sport na última semana e chegou ao clube após passagem pelo Maccabi Petah Tikva, de Israel. Inicialmente, a punição impediria que o atacante fizesse sua estreia de forma imediata pelo Leão.

Agora, o jogador está à disposição do técnico Mariano Soso para os próximos compromissos do Sport na Série B. A tendência é que Kervin passe a ser mais uma opção para o setor ofensivo rubro-negro na reta final da competição.



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