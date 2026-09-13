Barletta projeta sequência do Sport na Série B: "Cada partida como se fosse uma final"

Leão inicia preparação para enfrentar o CRB e terá ainda Juventude e Náutico pela frente na competição

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport já começa a voltar suas atenções para uma sequência considerada importante na Série B. Depois de vencer a Ponte Preta por 2 a 0 na Ilha do Retiro, o Leão terá pela frente três compromissos de peso na competição: CRB, Juventude e Náutico. O primeiro deles será contra o time alagoano, em confronto direto na parte de cima da tabela.



Atualmente na 9ª colocação, com 41 pontos, o Sport busca se aproximar novamente do G-6 e ganhar força na disputa pelo acesso. Para o atacante Chrystian Barletta, o momento exige concentração máxima e a capacidade de encarar cada partida como decisiva.



“Tentar manter uma sequência positiva, trabalhar bem e ir encarando cada partida como se fosse uma final”.



Preparação para o CRB



O confronto com o CRB aparece como o primeiro desafio do Leão nesta sequência. A equipe rubro-negra terá o período de preparação voltado para corrigir os pontos necessários e chegar ao próximo compromisso em condições de buscar mais três pontos. O duelo acontecerá no Rei Pelé, em maceió, na terça-feira (15), às 21h.



A vitória sobre a Ponte Preta serviu como ponto de partida para o Sport na retomada da confiança. Agora, a equipe comandada por Mariano Soso terá pela frente adversários que também estão envolvidos em disputas importantes na competição, aumentando a necessidade de manter regularidade e concentração.

"Sabemos que a competição está se afunilando e temos que manter o foco em realizar grandes jogos, acreditando e trabalhando bem com o objetivo de ir somando pontos para alcançar os nossos objetivos", analisou Barletta.