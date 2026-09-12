Sport estreia projeto Torcedor Nota 10 com cerca de 200 alunos da rede pública na Ilha do Retiro

Iniciativa une educação, inclusão e incentivo ao esporte e levou estudantes de escola municipal de Jaboatão dos Guararapes para acompanhar vitória do Leão sobre a Ponte Preta

Torcedor Nota 10, Sport x Ponte Preta, na Ilha do Retiro (Igor Cysneiros/SCR)

O Sport deu o pontapé inicial no projeto Torcedor Nota 10 na noite da última quinta-feira (10), durante o confronto contra a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. A iniciativa tem como objetivo unir educação, inclusão e incentivo ao esporte, proporcionando a estudantes da rede pública de ensino uma experiência dentro do estádio rubro-negro.



Na primeira edição do projeto, cerca de 200 alunos da Escola Municipal Vereador Antônio Januário, localizada no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, estiveram na Ilha do Retiro para acompanhar de perto a partida do Sport. A ação buscou aproximar os estudantes do clube e proporcionar uma vivência diferente por meio do futebol.



Durante o encontro institucional, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, entregou um certificado de participação ao prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, como parte da programação da iniciativa.



"Extremamente feliz e realizado com essa parceria entre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e o Sport. Trazer 200 crianças hoje, nessa estreia contra a Ponte Preta, é um orgulho enorme para a gente. O Sport tem como missão essa formação socioeducativa, criando um ambiente saudável e familiar", comentou o presidente rubro-negro.

Recepção na Ilha do Retiro



Os estudantes foram recebidos na chegada ao estádio pelos mascotes do Sport, Léo e Nina, que fizeram a festa com a garotada antes do início da partida. Na sequência, os alunos foram encaminhados para o setor de cadeiras de ampliação.



Além da oportunidade de acompanhar o jogo diretamente das arquibancadas da Ilha do Retiro, os estudantes receberam kits com lanches e brindes. A estreia do Torcedor Nota 10 aconteceu justamente em uma noite de vitória do Sport. O Leão venceu a Ponte Preta por 2 a 0, pela 27ª rodada da Série B, no primeiro jogo de Mariano Soso no comando da equipe nesta segunda passagem pelo clube.