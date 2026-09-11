Sport encerra janela com 13 contratações e novas opções para Soso na Série B

Leão anunciou três jogadores no último dia do mercado e reformulou o elenco para a sequência decisiva da competição

Jogadores do Sport e o treinador Mariano Soso em partida da Série B (Paulo Paiva/SCR)

A janela de transferências chegou ao fim nesta sexta-feira (11), e o Sport encerrou o período com uma reformulação importante no elenco para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 13 reforços foram incorporados ao grupo rubro-negro durante a janela, com nomes para diferentes setores da equipe e novas alternativas para o técnico Mariano Soso.

O último dia do mercado foi movimentado na Ilha do Retiro. O Sport oficializou as contratações do lateral-esquerdo Raí Lopes e dos atacantes Kervin Andrade e Neto Pessoa. Os três se juntam aos jogadores que já haviam sido anunciados pelo clube ao longo da janela e passam a integrar o grupo que terá a missão de buscar uma recuperação na reta decisiva da competição.

Alguns dos novos reforços, inclusive, já tiveram a primeira oportunidade com a camisa rubro-negra. Na quinta-feira (10), na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, os volantes Patrick de Paula e Fernando Sobral fizeram suas estreias pelo Sport.

Reforços para todos os setores

Além de Patrick de Paula e Fernando Sobral, que já entraram em campo, o Sport contratou outros nomes durante a janela. Para o gol, chegou Brenno, alternativa para a posição.

Na defesa, o clube incorporou o lateral-direito Claudinho e o zagueiro Kayky Almeida. Já para o meio-campo, além de Patrick de Paula e Fernando Sobral, chegaram Willian Oliveira, Murilo Rhikman e Juan Alano, aumentando as opções de Soso para a construção e sustentação da equipe.

O setor ofensivo também ganhou alternativas. Dudu Teodora e Diego Hernández foram contratados antes do encerramento da janela, enquanto Kervin Andrade e Neto Pessoa completaram as novidades anunciadas no último dia.

Último dia teve três anúncios

Raí Lopes chega para reforçar a lateral esquerda após a lesão de Felipinho e disputar espaço com Edson Lucas. O jogador de 26 anos estava no Sheriff, da Moldávia, e assinou contrato com o Sport até 31 de dezembro deste ano.

Kervin Andrade, atacante venezuelano de 21 anos, veio do Maccabi Tel Aviv, de Israel, e firmou vínculo com o Leão até junho de 2027. O jogador, porém, precisará cumprir três partidas de suspensão antes de ficar à disposição de Soso.

Neto Pessoa também foi anunciado nesta sexta-feira, fechando a movimentação do Sport no mercado. Com as três últimas chegadas, o clube encerra a janela com um elenco mais encorpado para a sequência da Série B.

Soso assume elenco reformulado

A movimentação acontece justamente no início do trabalho de Mariano Soso. O treinador teve apenas um treino antes de comandar o Sport na vitória sobre a Ponte Preta, mas já ganhou novas peças para implementar suas ideias durante a reta final da competição.

A expectativa agora é pela integração dos recém-chegados e pela evolução coletiva do time. O Sport ocupa a parte intermediária da tabela e terá pela frente uma sequência decisiva na tentativa de se aproximar novamente do G-6 e entrar na briga pelo acesso.

Reforços do Sport na janela