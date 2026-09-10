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Sport
SÉRIE B

Próximo do Sport, Neto Pessoa rescinde contrato com a Chapecoense

Atacante deve ser anunciado em breve como novo reforço do Leão da Ilha para o restante da Série B

Ivan Mota

Publicado: 10/09/2026 às 18:07

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Neto Pessoa, futuro atacante do Sport /Julliana Paulino/ACF

Neto Pessoa, futuro atacante do Sport (Julliana Paulino/ACF)

O Sport está próximo de anunciar a contratação do atacante Neto Pessoa, que estava na Chapecoense.

Nesta quinta-feira (10), o jogador de 32 anos encerrou seu vínculo com a Chape, ficando livre para assinar com o Leão da Ilha.

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O centroavante chega para ocupar a vaga deixada após a saída de Zé Roberto, que se despediu do clube também nesta quinta-feira.

Com passagem pelo Náutico em 2019, o atleta defendia os catarinenses desde a última temporada, quando conseguiu o acesso à Série A.

A última vez que o atacante entrou em campo foi no empate sem gols contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, no dia 2 de agosto.

Números de Neto Pessoa na Chapecoense

Na última Série B, Neto Pessoa disputou 31 partidas, com cinco gols marcados e duas assistências.

Em 2026, somou 20 partidas pela Chapecoense, com quatro gols marcados, sendo dois deles no Brasileirão.

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