Próximo do Sport, Neto Pessoa rescinde contrato com a Chapecoense
Atacante deve ser anunciado em breve como novo reforço do Leão da Ilha para o restante da Série B
Publicado: 10/09/2026 às 18:07
Neto Pessoa, futuro atacante do Sport (Julliana Paulino/ACF)
O Sport está próximo de anunciar a contratação do atacante Neto Pessoa, que estava na Chapecoense.
Nesta quinta-feira (10), o jogador de 32 anos encerrou seu vínculo com a Chape, ficando livre para assinar com o Leão da Ilha.
O centroavante chega para ocupar a vaga deixada após a saída de Zé Roberto, que se despediu do clube também nesta quinta-feira.
Com passagem pelo Náutico em 2019, o atleta defendia os catarinenses desde a última temporada, quando conseguiu o acesso à Série A.
A última vez que o atacante entrou em campo foi no empate sem gols contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, no dia 2 de agosto.
Números de Neto Pessoa na Chapecoense
Na última Série B, Neto Pessoa disputou 31 partidas, com cinco gols marcados e duas assistências.
Em 2026, somou 20 partidas pela Chapecoense, com quatro gols marcados, sendo dois deles no Brasileirão.
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