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Rumo ao Mirassol, Zé Roberto se despede do Sport: ‘Vou ficar na torcida’

Atacante teve o contrato rescindido e vai defender o clube paulista na reta final da temporada de 2026

Ivan Mota

Publicado: 10/09/2026 às 16:25

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Zé Roberto, centroavante do Sport/Rafael Vieira/DP Foto

Zé Roberto, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O atacante Zé Roberto teve o contrato rescindido com o Sport e será anunciado em breve como novo reforço do Mirassol.

Em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (10), o jogador se despediu do Leão da Ilha, onde atuava desde 2024.

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“Passando aqui pra agradecer ao Sport Club do Recife por tudo durante esse tempo que passei aqui. Vai ficar marcado pra sempre na minha história e no meu coração”, escreveu.

Após perder a temporada de 2025 por conta de uma grave lesão, o centroavante de 32 anos, que teve papel importante na Série B de 2024, perdeu espaço no time. Em 2026, atuou 19 vezes, com um gol marcado e duas assistências.

Sport busca reposição

Com a saída de Zé Roberto, o Rubro-Negro buscará mais um jogador para a posição, que tem Perotti como titular absoluto.

O provável reforço deve ser o atacante Neto Pessoa, que atualmente defende a Chapecoense.

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Mirassol , Sport , Zé Roberto
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