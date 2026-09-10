Rumo ao Mirassol, Zé Roberto se despede do Sport: ‘Vou ficar na torcida’

Atacante teve o contrato rescindido e vai defender o clube paulista na reta final da temporada de 2026

Zé Roberto, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O atacante Zé Roberto teve o contrato rescindido com o Sport e será anunciado em breve como novo reforço do Mirassol.

Em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (10), o jogador se despediu do Leão da Ilha, onde atuava desde 2024.

“Passando aqui pra agradecer ao Sport Club do Recife por tudo durante esse tempo que passei aqui. Vai ficar marcado pra sempre na minha história e no meu coração”, escreveu.

Após perder a temporada de 2025 por conta de uma grave lesão, o centroavante de 32 anos, que teve papel importante na Série B de 2024, perdeu espaço no time. Em 2026, atuou 19 vezes, com um gol marcado e duas assistências.

Sport busca reposição

Com a saída de Zé Roberto, o Rubro-Negro buscará mais um jogador para a posição, que tem Perotti como titular absoluto.

O provável reforço deve ser o atacante Neto Pessoa, que atualmente defende a Chapecoense.



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