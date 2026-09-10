Derrota do CRB para o Operário abre espaço para o Sport reduzir distância para o G-6
Operário-PR venceu o CRB por 3 a 0 e pulou para a 6ª colocação, com 43 pontos; caso derrote a Ponte Preta, nesta quinta (10), o Sport chega aos 41, voltando a encostar no G-6
Publicado: 10/09/2026 às 09:16
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)
O CRB sofreu derrota para o Operário pelo placar de 3 x 0, na Arena Espaço Smart, em Ponta Grossa-PR, nesta quarta-feira (9). O resultado do jogo, válido pela 27° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi bom para o Sport, que viu a possibilidade de reduzir a distância para a porta de entrada do G-6.
Com uma vitória sobre a lanterna Ponte Preta, na noite desta quinta-feira, na Ilha do Retiro, o Leão vai aos 41 pontos e fica a apenas dois do próprio Operário, 6º colocado, com 43.
O Fantasma ocupava a 7ª posição, com 40 pontos, e o CRB, a 6ª, com 42. Depois da partida, as colocações se inverteram. Mas o Galo da Pajuçara ainda foi ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que venceu o Ceará, na mesma noite, e foi a 43 pontos.
Nesta quinta-feira, acontecem os dois últimos jogos da rodada. Caso vença a Ponte, o rubro-negro não entra na zona de playoffs, mas fica a apenas dois pontos no portão de acesso ao G-6.