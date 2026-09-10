Sport x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações pela 27ª rodada da Série B

O lateral Claudinho e o atacante Perotti em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport possui nesta quinta-feira (10) uma nova tentativa de reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, o Leão recebe a Ponte Preta, às 21h30, na Ilha do Retiro, em um duelo que marca a reestreia de Mariano Soso no comando rubro-negro. De volta ao clube pouco mais de dois anos após sua primeira passagem, o argentino assume a equipe com 38 pontos, fora do G-6.

O momento exige uma resposta rápida. Restam 12 rodadas para o fim da Série B e o Sport precisa transformar a troca no comando em desempenho e resultados para voltar a se aproximar do grupo de acesso.

O primeiro desafio, porém, será contra uma Ponte Preta, comandada por GIlson Kleina, que chega ao Recife mergulhada em crise, na lanterna e com apenas 10 pontos.

SPORT

A derrota por 2 a 1 para o Ceará, na última rodada, encerrou a passagem de Gilmar Dal Pozzo pelo Sport e abriu espaço para o retorno de Soso. O argentino foi apresentado nesta quarta-feira (9), no CT José de Andrade Médicis, e deu o primeiro e único treino antes do duelo contra a Ponte Preta.

Além da mudança no comando técnico, a partida carrega um significado especial para Soso. Em 2024, quando dirigiu o Sport pela primeira vez, o treinador não teve a oportunidade de comandar a equipe na Ilha do Retiro, que passava por reformas e teve seus jogos transferidos para a Arena de Pernambuco. Agora, diante da torcida rubro-negra, ele terá justamente o estádio como cenário para o início de um novo ciclo.

A preparação rubro-negra teve início com o auxiliar da casa, Sued Lima, na segunda (7). Para o duelo, diante do pouco tempo em contato com o elenco, a expectativa é mais por mudanças na postura da equipe do que na formação.

A tendência é de manutenção de boa parte da estrutura utilizada na derrota para o Ceará, com possíveis ajustes promovidos pelo novo treinador.

PONTE PRETA

Se o Sport busca uma arrancada para se aproximar do acesso, a Ponte Preta vive uma realidade completamente oposta. A Macaca é a lanterna da Série B, com apenas dez pontos, e chega à Ilha do Retiro depois de uma sequência de 20 jogos sem vencer na competição.

A crise não se limita ao campo. O clube atravessa problemas financeiros, atrasos salariais e uma debandada no elenco. Nas últimas rodadas, a Ponte precisou recorrer a jogadores das categorias de base para conseguir entrar em campo, em meio à paralisação dos atletas do grupo principal.

O técnico Gilson Kleina, quarto treinador da equipe na temporada, terá a missão de tentar reorganizar um time que perdeu 28 dos 36 jogos disputados em 2026. Na rodada passada, a Macaca foi derrotada por 2 a 0 pelo São Bernardo.

Para o duelo contra o Sport, a Ponte ainda não poderá contar com o zagueiro colombiano Sergio Palacios, expulso na última partida.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto, Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel (Biel), Willian Oliveira e Juan Alano; Barletta, Diego Hernández e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

PONTE PRETA: Vinícius Ferrari; Julio, Lucas Cunha, Diego Leão e Gustavo Almeida; André Lima, Murilo (Gustavo Telles) e Danilo Barcelos; Miguel, David da Hora e Nicolas Araújo (João Damião). Técnico: Gilson Kleina.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Transmissão: Disney+ (streaming), SportyNet (YouTube), X Sports (TV Fechada)