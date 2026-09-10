Um novo Sport para definir o tom desta reta final

Mariano Soso durante passagem no Sport (Paulo Paiva / SCR)

Reencontro na Ilha

A Ilha do Retiro volta a pulsar com aquele misto de ansiedade e exigência que só o torcedor rubro-negro sabe cultivar. Diante da Ponte Preta, o Sport não entra em campo apenas por três pontos na tabela da Série B: entra para redefinir o tom desta reta final, resgatar a esperança do G6 e dar uma resposta imediata à sua torcida. O confronto marca a reestreia do técnico argentino Mariano Soso, que tem a missão de devolver ao Leão o protagonismo, a intensidade e a identidade tática. Mais do que ajustar o posicionamento ou otimizar as transições, a cobrança sobre o novo treinador passa pelo resgate do bom futebol. O torcedor não quer apenas a vitória magra ou burocrática; quer ver um time corajoso, que proponha o jogo, pressione no campo de ataque e volte a fazer da Ilha um caldeirão inexpugnável. Vencer em casa é o primeiro passo para encurtar a distância até a zona de acesso. A Série B não tolera tropeços em domínios próprios, e a oscilação recente custou caro na pontuação. Uma atuação convincente diante da Ponte Preta tem o poder de mudar a atmosfera do clube, reacendendo a sinergia entre as arquibancadas e o gramado. Para o Sport, é a hora da afirmação. Mariano Soso tem no apito inicial a oportunidade ideal para mostrar a que veio e provar que o Leão tem futebol, camisa e ambição suficientes para voltar a sonhar alto na competição.

Náutico perde imóvel na Aurora

Torcedor do Náutico, Rodrigo Kehrle trouxe na sua rede social uma notícia que reflete o amadorismo do clube. A 33ª Vara Federal de Pernambuco negou o pedido do Timbu para anular a venda judicial do imóvel localizado na rua da Aurora, ao lado da antiga garagem de remo do clube. O bem havia sido penhorado e levado a leilão para o pagamento de débitos em uma execução fiscal movida pela Fazenda Nacional. Na tentativa de reverter a alienação, a defesa alvirrubra alegou que o processo principal se encontrava suspenso.

Quem arrematou e quanto foi?

O magistrado rejeitou a tese, apontando que o clube tinha ciência prévia do procedimento e deixou de se opor no momento oportuno, classificando a manifestação como tardia. Todo esse processo levanta dúvidas centrais que demandam transparência por parte do executivo: por qual valor real o bem foi arrematado (fala-se em R$ 600 mil), quem arrematou o imóvel e por que as medidas protetivas não foram tomadas antes da conclusão do leilão. Um descaso com o patrimônio e com a história do Náutico.

O Dia em que a Ponte Caiu

O Santa Cruz vai ocupar a tela do Bar e Cineclube Super 8, hoje, às 20h. A sessão “A Cultura Santacruzense” exibirá o curta O Dia em que a Ponte Caiu, do diretor Junior Aguiar, sobre a histórica invasão coral à Paraíba, em 2011, quando mais de 16 mil torcedores acompanharam o Santa Cruz. O evento, gratuito, ainda terá debate com torcedores, artistas e pesquisadores ligados à cultura tricolor. Futebol, memória e cultura popular dividindo o mesmo espaço.

