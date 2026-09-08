Sport oficializa retorno do técnico argentino Mariano Soso

Treinador volta ao Leão da Ilha para a reta final da Série B e deve reestrear contra a Ponte Preta

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport anunciou nesta terça-feira (8) o retorno do técnico Mariano Soso.

O argentino, que já havia comandado o Leão da Ilha em 2024, assinou contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e chega para a vaga deixada após a demissão de Gilmar Dal Pozzo.

Soso desembarca na Ilha do Retiro acompanhado dos auxiliares Diego Bujan e Daniel Morales, do treinador de goleiros Robinson Puebla e do preparador físico Santiago Monti.

Com 12 jogos para o fim da temporada, o treinador deve estrear já nesta quinta-feira (10), às 21h30, contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 27ª rodada da Segundona. Nesta quarta-feira (9), Mariano Soso chegará à capital pernambucana e comandará o primeiro treinamento com o elenco rubro-negro.

Soso será o quarto técnico do Sport na temporada, que, além de Dal Pozzo, já teve Roger Silva e Márcio Goiano no comando.

No momento, o Rubro-Negro ocupa a nona posição da Série B, com 38 pontos, tendo seis a menos que o CRB, clube que abre o G-6.

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Carreira de Soso após o Sport

Após deixar o comando do Leão em julho de 2024, o argentino passou por Alianza Lima, Newell's Old Boys e Defensa y Justicia, seu último clube.

Em 2026, fez 17 partidas pelo clube argentino, com cinco vitórias conquistadas, deixando o cargo em maio.

Números da primeira passagem no Sport

A primeira passagem de Mariano Soso no Sport teve 41 jogos, com 22 vitórias, 10 empates e nove derrotas.

Além disso, foi campeão do Campeonato Pernambucano de 2024, quando venceu o Náutico na decisão.



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