Clube da Moldávia oficializa saída do lateral-esquerdo Raí Lopes para o Sport

Defensor estava no Sheriff e será mais um reforço do Leão da Ilha para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

Raí Lopes, novo lateral-esquerdo do Sport (Reprodução/Instagram)

O Sheriff, da Moldávia, anunciou nesta segunda-feira (7) a saída do lateral-esquerdo Raí Lopes, que será reforço do Sport.

O jogador de 26 anos estava em sua terceira temporada no clube, tendo feito seu último jogo no dia 13 de outubro, pela fase qualificatória da Conference League.

Raí chega para reforçar o setor do Rubro-Negro após a lesão de Felipinho e vai disputar a titularidade com Edson Lucas.

Com passagem pela base do Fluminense, o jogador também atuou, no Brasil, por Confiança, Figueirense e Remo antes de chegar ao Dínamo Minsk, da Bielorrússia, em 2024.

Números de Raí Lopes pelo Sheriff

Pelo Sheriff, o brasileiro disputou 66 partidas, com três gols marcados, além de ter conquistado duas vezes a Copa da Moldávia.

Em sua primeira temporada, chegou a disputar a fase qualificatória da Champions League.



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