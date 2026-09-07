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Clube da Moldávia oficializa saída do lateral-esquerdo Raí Lopes para o Sport

Defensor estava no Sheriff e será mais um reforço do Leão da Ilha para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

Ivan Mota

Publicado: 07/09/2026 às 13:03

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Raí Lopes, novo lateral-esquerdo do Sport/Reprodução/Instagram

Raí Lopes, novo lateral-esquerdo do Sport (Reprodução/Instagram)

O Sheriff, da Moldávia, anunciou nesta segunda-feira (7) a saída do lateral-esquerdo Raí Lopes, que será reforço do Sport.

O jogador de 26 anos estava em sua terceira temporada no clube, tendo feito seu último jogo no dia 13 de outubro, pela fase qualificatória da Conference League.

Veja também:

Raí chega para reforçar o setor do Rubro-Negro após a lesão de Felipinho e vai disputar a titularidade com Edson Lucas.

Com passagem pela base do Fluminense, o jogador também atuou, no Brasil, por Confiança, Figueirense e Remo antes de chegar ao Dínamo Minsk, da Bielorrússia, em 2024.

Números de Raí Lopes pelo Sheriff

Pelo Sheriff, o brasileiro disputou 66 partidas, com três gols marcados, além de ter conquistado duas vezes a Copa da Moldávia.

Em sua primeira temporada, chegou a disputar a fase qualificatória da Champions League.

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Raí Lopes , série b , Sport
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