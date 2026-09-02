Sport chega a acordo com João Silva e rescinde contrato com o zagueiro português

O defensor não estava nos planos do clube após empréstimo e encerra passagem pelo Leão

João Silva, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport chegou a um acordo com o zagueiro João Silva para a rescisão antecipada do contrato do atleta. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, em contato com o Diario de Pernambuco. O vínculo do defensor português com o Rubro-Negro era válido até o fim de 2027.

A saída de João Silva já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, oficializando o encerramento do vínculo.

O jogador não vinha sendo considerado nos planos do Sport para a sequência da temporada e, diante da falta de perspectiva de utilização, as partes chegaram a um acordo para colocar fim ao contrato. João Silva está livre para negociar com uma nova equipe.

No início de 2026, João Silva foi emprestado ao Tondela, de Portugal. O clube disputou a primeira divisão nacional na temporada passada e contou com o zagueiro em 12 partidas até o encerramento da competição, em maio. O Tondela, entretanto, terminou o campeonato na zona de rebaixamento e caiu para a segunda divisão portuguesa.

João Silva havia sido contratado pelo Sport em 2025, após passagem pelo Kortrijk, da Bélgica, com a expectativa de se firmar no sistema defensivo rubro-negro. O português começou a trajetória na Ilha do Retiro como titular, mas perdeu espaço ao longo da temporada e terminou como uma opção secundária para a posição. Ao todo, disputou 22 partidas pelo Sport e marcou um gol.