Sport perde para o Ceará no Castelão e vê o G-6 ficar mais distante

O Sport desperdiçou chances de sair na frente no placar e foi castigado pelos contra-ataques e maior eficiência do Ceará, na Arena Castelão; o Leão dorme ainda na 8ª posição, mas a distância para o G-6 subiu para 4 pontos

Clássico nordestino terminou com vitória do Ceará sobre o Sport (BAGGIO RODRIGUES_SCR)

O Sport chegou a ter domínio de boa parte do jogo e a criar boas chances de gols, mas não aproveitou e foi punido pela maior eficiência do Ceará, na noite deste sábado (5), na Arena Castelão.

A derrota por 2 a 1 para o Vozão fez o rubro-negro pernambucano estacionar na 8ª posição com 38 pontos, vendo a porta de entrada para o G-6 ficar mais distante: 4 pontos.

Luizão e Melk marcaram para os cearenses e Marlon diminuiu para o Leão.

O jogo

A partida começou com muitos erros no meio de campo de ambas as equipes. E de uma bola perdida pelo Ceará surgiu a primeira boa chance de gol.

Aos 11, Perotti aproveitou o vacilo na saída de jogo e enfiou para Diego Hernández, que adiantou um pouco e deu a possibilidade de Richard abafar.

Pouco depois, foi Perotti que recebeu a bola na entrada da área, girou e bateu no canto para defesa do goleiro cearense.

O Vozão pouco incomodou a defesa do Sport. Na vez que criou boa jogada pela direita, Wendell finalizou mal.

Após os 30 minutos, o jogo esquentou e os lances de perigo começaram a aparecer. A movimentação do quarteto Alano-Diego-Barletta-Perotti, com a chegada de William Oliveira e Edson Araújo, fez o Leão assustar os donos da casa.

Duas vezes em chutes de fora da área de Diego Hernández, uma delas explodindo no travessão, e outra de William. O volante ainda teve uma oportunidade mais próximo do gol.

O Ceará também acertou a trave, após cruzamento da direita que cruzou a defesa rubro-negra até o lateral Sávio emendar bonito de primeira. Mas o primeiro tempo saiu sem a bola entrar no gol.

Segundo tempo

Mal a bola rolou na volta do intervalo e Richard precisou botar para escanteio uma bomba de Édson Araújo, após boa jogada de Alano na esquerda.

Antes dos 10, nova chance do Sport. Perotti girou em cima do zagueiro e entrou na aréa livre, mas o toque foi para fora.

Com boas participações de William Oliveira, no meio, e Édson Araújo, na esquerda, o Leão conseguiu apertar a saída de bola e forçar o erro do adversário.

Quando o time pernambucano mais pressionava e o Ceará mostrava dificuldade de armar o jogo, os donos da casa marcaram um gol, com Enzo. O VAR, no entanto, indicou um toque de braço na bola na jogada anterior.

Embora anulado, o lance empolgou o Vozão, que passou a aproveitar o espaço deixado pelas subidas de Édson Araújo para levar muito perigo. Em especial, com o prata da casa Melk.

Aos 26, ele foi lançado, invadiu a área e obrigou Thiago Couto a boa defesa, espalmando para escanteio. O mesmo Melk cobrou, fechado no primeiro pau, e aconteceu o que vem acontecendo com frequência nesta Série B: falha coletiva da zaga e do goleiro.

O zagueiro Luizão ganhou de todo mundo no alto e cabeceou para fazer Ceará 1 a 0.

Gilmar Dal Pozzo, que já havia colocado Biel e Clayson, fez uma tripla substituição, com Augusto Puss, Pedro Martins e Marlon. Nada mudou de positivo quanto à produção do time.

Até piorou, dando muito espaço para os contra-ataques dos cearenses, que passaram a amadurecer o segundo gol. Ele veio aos 43, com o grande destaque do jogo, Melk, aproveitando uma sobra de bola na pequena área.

No último minuto dos descontos, de cabeça, Marlon diminuiu o placar para o Sport, mas não evitou mais uma derrota do time de Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro da Série B

CEARÁ: Richard; Júlio César, Luizão, Gabriel Silva e Sávio (Sanchez); João Gabriel, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Wendel Silva (Vina) e Nico Ferreira (Enzo). Técnico: Daniel Paulista.

SPORT: Thiago Couto, Marcelo Ajul (Augusto Pussy), Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel (Pedro Martins), William Oliveira (Biel) e Juan Alano (Clayson); Barletta (Marlon), Perotti e Diego Hernández. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Cartão amarelo: Nico Ferreira (Ceará)

Gol: Luizão (27’ do 2º), Melk (43’) e Marlon (50)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

