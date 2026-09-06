Após demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo, Sport tem Thiago Carpini na agenda

Derrota para o Ceará no sábado (5), na Arena Castelão, marcou o fim da linha para o técnico Gilmar Dal Pozzo no comando técnico do Sport, que procura novo treinador

Thiago Carpini, técnico do Juventude (Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude)

O que era esperado, foi confirmado. A derrota por 2 a 1 para o Ceará no sábado (5), na Arena Castelão, marcou o fim da linha para o técnico Gilmar Dal Pozzo no comando técnico do Sport. O treinador foi desligado ontem, assim como o auxiliar Emerson Nunes.

Dal Pozzo já chegou à Ilha do Retiro com muita desaprovação da torcida. E dentro de campo, com a campanha apenas regular, a pressão só aumentou. A derrtota para o Vozão, que estava na zona de rebaixamento, foi a segunda consecutiva - antes, o Leão tinha perdido para o Novorizontino.

Contratado no fim de junho após a demissão de Márcio Goiano, Gilmar Dal Pozzo somou 11 jogos pelo Sport na Segundona. Ao todo, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 39,4%. O Leão está na nona colocação, com 38 pontos. O time volta a campo na quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, contra a lanterna Ponte Preta.

NOVO TÉCNICO

Na reta final da Série B, a direção rubro-negra corre contra o tempo para fechar com o substituto de Dal Pozzo. O nome de Thiago Carpini, ex-Fortaleza, surge com força nos bastidores. Carpini deixou o Tricolor do Pici em julho, após oscilação na Segundona. Ele ganhou visibilidade no Água Santa, quando foi vice-campeão paulista em 2023, perdendo a final para o Palmeiras. Com isso, Carpini se projetou e trabalhou no Juventude, Vitória-BA e São Paulo.

DANÇA DAS CADEIRAS

Thiago Carpini já esteve na agenda do Sport em outros momentos na temporada. Afinal, essa foi a terceira troca no comando técnico do Leão em 2026. A temporada começou com Roger Silva, que até foi campeão pernambucano. No entanto, a eliminação na Copa do Brasil “ajudou” na sua demissão.

Márcio Goiano assumiu de forma interina mas, com as negativas que o clube recebeu, como de Eduardo Baptista (Criciúma) e Cláudio Tencati (Botafogo-SP), Márcio foi efetivado. Porém, também não teve vida longa e foi demitido em junho. Dal Pozzo foi contratado, mas deixou o clube que números piores aos de Márcio. A expectativa é que o novo técnico seja anunciado até o jogo contra a Ponte.