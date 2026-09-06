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Sport anuncia demissão de Gilmar Dal Pozzo após derrota para o Ceará

Treinador comandou o Leão em 11 partidas da Série B e não resistiu no cargo após resultado no Castelão

Ivan Mota

Publicado: 06/09/2026 às 09:07

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Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport/Rafael Vieira/DP Foto

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport anunciou na manhã deste domingo (6) a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo.

A decisão aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no último sábado (5), no Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Além do treinador, que deixa o Leão na oitava colocação da competição, também está fora do clube o auxiliar Emerson Nunes.

Agora, a diretoria rubro-negra corre atrás de um novo técnico para o restante da temporada de 2026.

Números de Dal Pozzo no Sport

Contratado no fim de junho após a demissão de Márcio Goiano, Gilmar Dal Pozzo somou 11 jogos pelo Sport na Segundona.

Ao todo, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 39,4%.

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GILMAR DAL POZZO , série b , Sport
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