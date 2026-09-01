Apresentado, Patrick de Paula destaca estar preparado fisicamente e mentalmente para ajudar o Sport

O volante, que vestirá a camisa 7, ressaltou que chega ao Sport para contribuir ativamente dentro de campo

Patrick de Paula, volante do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

O Sport apresentou nesta terça-feira (1º) o volante Patrick de Paula, que reforça o clube na Série B do Campeonato Brasileiro após breve passagem pelo Remo. O atleta de 26 anos chega ao Leão da Ilha após enfrentar dificuldades para manter uma sequência de partidas, realizando o seu último jogo pelo clube paraense no fim do mês de abril.

Em sua apresentação, porém, Patrick de Paula garantiu estar apto fisicamente para contribuir ativamente dentro de campo com o clube rubro-negro. O meio-campista, que vestirá a camisa 7, citou problemas enfrentados na carreira e também ressaltou a sua força mental.

“Sempre estive pronto e nasci pronto, foi por isso que eu conquistei diversas coisas. Fiquei um tempo sem jogar agora, mas isso a gente ganha com questão de tempo, jogo e treino. O mais importante para mim é estar bem fisicamente e mentalmente, porque futebol é controlado pela cabeça”, externou Patrick de Paula.

“Sempre tive o meu mental muito forte, ainda mais depois que eu tive a lesão no joelho, que foi a minha lesão mais grave. Depois que machuquei o joelho, fiquei bem mais forte psicologicamente. Posso dizer que estou preparado e me preparando ainda mais para poder estar fazendo o que mais amo, que é jogar futebol. Poder atuar, contribuir e ajudar o grupo e o clube Sport”, concluiu.

Sobre as possíveis desconfianças do torcedor rubro-negro com a sua contratação, pela falta de constância nos clubes em que passou, Patrick de Paula ressaltou ter consciência do que pode entregar.

“Sempre quando é falado no meu nome no futebol, tem um burburinho e uma desconfiança. Mas eu sei muito bem da personalidade que eu tenho e sei do meu potencial e caráter. Os de fora podem falar o que quiser, eu estou convicto do que vim fazer aqui. É chato ouvir coisas que não são, mas ninguém está preparado para o que posso viver aqui. Não vim aqui à toa”, enfatizou o volante.

Disputa por posição

No elenco do Sport, Patrick de Paula chega para atuar prioritariamente como segundo volante, mas também tem versatilidade para jogar mais adiantado no setor de armação. O meio-campista acirrará a disputa por posição com Zé Gabriel, Willian Oliveira, Murilo, Biel e Pedro Martins.

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