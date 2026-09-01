Profissional que acompanhou a transição do atleta detalha comportamento do jovem de 18 anos nos bastidores da Ilha do Retiro

Psicóloga do Sport elogia resiliência de Zé Lucas e garante: "Saiu pronto" (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Negociado com o Cruzeiro aos 18 anos, o garoto Zé Lucas "saiu pronto" mentalmente da base do Sport para lidar com a pressão do futebol profissional. A revelação foi feita pela psicóloga do Rubro-negro, Rosângela Vieira, que detalhou o perfil do atleta durante entrevista ao podcast Futebol Diario desta terça-feira (01).

"Desde a avaliação dele, eu já percebi que ele tinha um padrão de perfil mental muito constante, e aí fica fácil pra gente fazer o quê? Inserir esses recursos teóricos e técnicos da psicologia para que ele fizesse esse treino mental todos os dias", contou Rosângela.

Trabalhando no Sport desde 2021, Rosângela acompanhou a transição que o meia passou desde a base até o time profissional do Leão da Ilha.

"Ele era sempre muito disciplinado. O que acontecia algumas vezes: 'ah, treinei mal hoje', mas ele conseguia fazer essa curva crescente novamente. Então ele tem uma resiliência no nível ideal, em que ele conseguia de fato chegar ali e dizer: 'não, hoje passou, amanhã é outro dia'", conta.

Após a venda do atleta ao Cruzeiro, que pagou cerca de R$ 25 milhões por 60% dos direitos econômicos, a profissional avalia que o jovem deixou o clube totalmente preparado para o novo desafio.

"Essa é a hora que a psicóloga chora e sofre com despedidas de atletas de futebol, porque não sei se vão ter esse cuidado nos outros clubes. Eu passei um ano e seis meses [com ele], mas fiquei tranquila quando ele foi embora. Não só porque lá no Cruzeiro também tem uma psicóloga, mas porque ele saiu pronto assim, mentalmente, para lidar com tudo que é desafio na vida do futebol", afirmou.

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. A entrevista com Rosângela Vieira e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal.

