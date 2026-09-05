Ceará x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada da Série B

Cercado de tensão, o duelo nordestino será realizado neste sábado (5), na Arena Castelão

Sport x Ceará, jogo da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)

A Arena Castelão recebe um jogo tenso neste sábado (5). Às 18h30, a 26ª rodada da Série B contará com o duelo nordestino entre Ceará e Sport. Em momentos distintos na tabela, os dois rivais regionais entram em campo pressionados por objetivos opostos.

Enquanto o Leão tenta recuperar espaço na briga pelo acesso, o Vozão busca deixar a zona de rebaixamento.

O Sport chega ao confronto após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa. O resultado, somado às vitórias dos concorrentes diretos na rodada, fez o Rubro-Negro cair da sexta para a oitava colocação.

A equipe de Gilmar Dal Pozzo, que teve semana cheia para treinamentos, precisa reagir para voltar ao G-6 e evitar que os adversários abram vantagem na disputa pelas vagas que levam aos playoffs.

Do outro lado, o Ceará ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, e também chega pressionado.

O Alvinegro tem 48,1% de risco de queda para a Série C, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, e busca no Castelão uma vitória para iniciar uma reação. O time comandado por Daniel Paulista, treinador que reencontra o Leão, vem de derrota por 2 a 0 para o Vila Nova.

SPORT

No lado rubro-negro, Gilmar Dal Pozzo prepara alterações. A principal delas deve acontecer no ataque, com o retorno de Chrystian Barletta ao time titular depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Um dos principais jogadores do Sport na temporada, Barletta soma nove gols na Série B e é vice-artilheiro da equipe na competição.

A dúvida agora está na composição do setor ofensivo. Diego Hernandez pode permanecer entre os titulares. Outra possibilidade é a entrada de Juan Alano na criação. Clayson deve ser mantido pelo lado esquerdo do ataque, enquanto Pedro Perotti aparece como referência no comando do setor ofensivo.

Na defesa, Marcelo Ajul treinou durante a semana deslocado para atuar como lateral-direito e ganhou espaço na disputa pela posição. Claudinho foi poupado pelo departamento médico, enquanto Augusto Pucci, por opção técnica, poderá iniciar o jogo entre os reservas.

Com Ajul atuando na lateral, Marcelo Benevenuto deve retornar ao miolo de zaga para formar a defesa.

Sport terá a ausência do recém-contratado Patrick de Paula. O volante era cotado para ser relacionado pela primeira vez, mas permaneceu no Recife e não fará sua estreia contra o Ceará.

CEARÁ

Para o jogo, o Ceará terá uma novidade importante pelo lado esquerdo. O lateral Sávio está recuperado de um desconforto na posterior da coxa esquerda e volta a ficar à disposição de Daniel Paulista.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Éder, Bryan Borges, Renzo López, Thalisson e Pedro Gilmar. O cenário de desfalques também deve provocar mudanças na formação alvinegra.

Nos últimos cinco jogos, o Ceará acumula três derrotas e duas vitórias. Considerando os dez compromissos mais recentes, são cinco derrotas, três triunfos e dois empates.

Se o momento dentro de campo não é dos melhores, o Ceará conta com um retrospecto favorável para tentar ganhar confiança. O Vozão não perde para o Sport como mandante há mais de 20 anos.

A última vitória rubro-negra como visitante diante do Ceará aconteceu em 2004. Desde então, as equipes se enfrentaram 13 vezes com mando alvinegro, e o Sport não conseguiu voltar a vencer.

FICHA DA PARTIDA

CEARÁ: Richard; Júlio César, Luizão, Gabriel Silva e Sávio; João Gabriel, Zanocelo e Melk; Enzo Lodovico, Nico Ferreira e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.



SPORT: Thiago Couto, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Juan Alano; Barletta, Clayson (Diego Hernández) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 18h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Disney+ (Streaming)