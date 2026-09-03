Ceará x Sport: em momentos opostos, equipes fazem jogo de 'alta tensão' pela Série B

Jogo entre Sport e Ceará, Série B 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

A tensão tomará conta do duelo entre Ceará e Sport neste sábado (5), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na tabela, os dois rivais nordestinos entram em campo pressionados por objetivos opostos.

Enquanto o Leão busca recuperar espaço na briga pelo acesso, o Vozão tenta deixar a zona de rebaixamento.

Assim, o confronto no Castelão coloca frente a frente duas equipes que precisam do resultado por razões diferentes. Os três pontos serão o único objetivo. Um cenário que transforma o clássico nordestino em um dos jogos mais tensos da rodada.

Sport tenta reagir após atuação abaixo

O Sport chega ao confronto após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa. O resultado, somado às vitórias dos concorrentes diretos na rodada, fez o Rubro-Negro despencar da sexta para a oitava colocação.

Com isso, a equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo precisa reagir para voltar ao G6 e não deixar os adversários abrirem vantagem na disputa pelas vagas que levam aos playoffs.

A derrota para o Novorizontino expôs problemas que o Sport terá de corrigir antes do clássico. O time pernambucano teve dificuldades para construir jogadas, criou pouco e passou boa parte da partida sendo dominado pelo adversário.

Ceará joga pela sobrevivência

Do outro lado, o Ceará vive uma situação ainda mais delicada. O Alvinegro ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento, e chega ao clássico pressionado pela necessidade de pontuar. A equipe comandada por Daniel Paulista busca aproveitar o mando de campo para interromper a sequência negativa e iniciar uma reação na competição.

Daniel Paulista reencontra o Sport justamente em um momento de urgência para o Ceará. Após a derrota por 2 a 0 para o Vila Nova, o treinador reconheceu a necessidade de reação imediata e tratou o clássico como uma oportunidade para o time começar a deixar o Z4.