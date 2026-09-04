Raio-X: saiba como chega o Ceará, adversário do Sport na 26ª rodada da Série B

Vozão vive momento de instabilidade dentro e fora de campo, tem Daniel Paulista no comando e defende tabu como mandante contra o Leão

Equipe do Ceará em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro (Gabriel Silva / Ceará SC)

O Ceará será o próximo adversário do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, em um confronto que coloca frente a frente duas equipes pressionadas por objetivos diferentes na competição. A bola vai rolar neste sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão.

O Vozão atravessa um momento de instabilidade e aparece com 47,4% de risco de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Nos últimos cinco jogos, o Ceará acumula três derrotas e duas vitórias. Considerando os dez compromissos mais recentes, são cinco derrotas, três triunfos e dois empates.

A equipe vem de revés por 2 a 0 para o Vila Nova, no último domingo (30), resultado que aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Crise financeira

A instabilidade do Ceará também ultrapassa as quatro linhas. O clube enfrenta atrasos no pagamento de salários registrados na carteira de trabalho dos jogadores, que já chegam a quase três meses. Parte dos vencimentos e direitos de imagem também permanece pendente.

O clube trabalha para regularizar ou, pelo menos, reduzir os atrasos. A situação provocou cobranças de representantes de uma torcida organizada, que foram ao centro de treinamento, em Porangabuçu, para cobrar a diretoria, mas também declararam apoio ao time.

Daniel Paulista reencontra o Sport

O Ceará é comandado por Daniel Paulista, personagem conhecido do torcedor rubro-negro. Ex-jogador marcante da história do Sport, o treinador também esteve à frente do Leão na temporada passada, quando participou da campanha que terminou com o clube na lanterna da Série A e, consequentemente, com o rebaixamento para a Série B.

Agora no comando do Vozão, Daniel tenta conduzir a equipe para longe da parte inferior da tabela. O reencontro acontece em um momento de necessidade para os dois lados, com o Ceará buscando recuperação e o Sport tentando voltar a se aproximar do G-6.

Elenco



Entre os principais nomes do elenco alvinegro está o meia Vina, artilheiro da equipe na temporada, com nove gols. Ídolo recente do Ceará, o jogador também conhece o futebol pernambucano, tendo defendido o Náutico.

Quem mais entrou em campo pelo Vozão em 2026 foi o zagueiro Éder, com 39 partidas. O defensor, que passou pelo Sport em 2019, atualmente está no departamento médico tratando um trauma no joelho e é uma das baixas da equipe.

A defesa costuma ter o experiente Luizão, de 37 anos, ao lado do jovem Gabriel Rocha, de 20. O capitão é o volante Richardson, enquanto o goleiro Richard também é um dos jogadores com trajetória importante no clube.

O elenco ainda conta com outros dois jogadores que passaram pelo Sport: o meia Lucas Mugni e o atacante Lenny Lobato.

Volta de Zanocelo e problemas físicos

Uma das novidades recentes foi o retorno do volante Zanocelo. O jogador entrou no intervalo da derrota para o Vila Nova e disputou os 45 minutos finais. Ele passou por um processo de recuperação de uma lesão no joelho e voltou aos gramados antes da previsão inicial, que apontava retorno apenas para o fim de outubro.

Por outro lado, o Ceará enfrenta uma série de problemas físicos. Os dois laterais titulares contratados no meio do ano estão fora: Bryan Borges trata uma lesão na musculatura anterior da coxa direita, enquanto Sávio está em período de transição após sofrer um edema na posterior da coxa esquerda.

O atacante Renzo López também está afastado, tratando uma tendinopatia no tendão de Aquiles esquerdo. Já o zagueiro Thalisson sofreu lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco medial do joelho direito e passou por cirurgia.

A expectativa, porém, é de que Sávio possa retornar. O jogador se recuperou do edema muscular sofrido no primeiro tempo da partida contra o Londrina, em 22 de agosto, e, caso não apresente novas queixas, deve ficar à disposição da comissão técnica para enfrentar o Sport.

Tabu de mais de duas décadas

Se o momento dentro de campo não é dos melhores, o Ceará conta com um retrospecto favorável para tentar ganhar confiança. O Vozão não perde para o Sport como mandante há mais de 20 anos.

A última vitória rubro-negra como visitante diante do Ceará aconteceu em 2004. Desde então, as equipes se enfrentaram 13 vezes com mando alvinegro, e o Sport não conseguiu voltar a vencer.