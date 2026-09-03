Sport encaminha a contratação do volante Fernando Sobral e do lateral-esquerdo Aníbal Chalá

Rubro-Negro avança nas negociações para reforçar o meio-campo e a lateral esquerda na sequência da Série B

O volante Fernando Sobral e o lateral-esquerdo Anibal Chalá (JP Pinheiro/Coritiba e Reprodução/Club Olimpia)

O Sport está próximo de anunciar mais dois reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube encaminhou as contratações do volante Fernando Sobral, de 31 anos, e do lateral-esquerdo Aníbal Chalá, de 30.

As negociações avançaram nos últimos dias e os jogadores são aguardados para concluir os trâmites necessários antes da oficialização dos acordos.



Fernando Sobral

Fernando Sobral pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Coritiba até o fim da temporada, mas conseguiu a liberação dos dois clubes. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O volante já vinha sendo monitorado pela diretoria rubro-negra e as partes mantinham contato antes mesmo da abertura da negociação atual. Aos 31 anos, o jogador vinha sendo pouco utilizado pelo Coritiba e demonstrava interesse em defender o Leão.

Para viabilizar a saída do clube paranaense, Sobral deve abrir mão de valores que teria a receber do Coritiba. Na sequência, o Sport negocia diretamente com o Cuiabá, detentor dos direitos econômicos do atleta até o fim deste ano.

O clube mato-grossense, porém, tornou as conversas mais difíceis. O Cuiabá é um dos credores recentes do Sport por conta da negociação envolvendo o lateral-direito Matheus Alexandre, contratado pelo Rubro-Negro no ano passado por R$ 9 milhões e atualmente emprestado ao Remo. Além da pendência financeira, o Dourado também chegou a pedir uma compensação para liberar Sobral.

Mesmo diante dos obstáculos, o Sport não desistiu e conseguiu avançar nas tratativas. Sobral é aguardado na Ilha do Retiro para os procedimentos finais do contrato e os exames médicos.

Aníbal Chalá

A outra negociação encaminhada é com Aníbal Chalá. O lateral-esquerdo equatoriano, de 30 anos, estava no Olimpia, do Paraguai, e tem vínculo com o Barcelona de Guayaquil até dezembro de 2027. A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Maciel Júnior, da Nova Brasil, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Na atual temporada, Chalá disputou oito partidas pelo Olimpia, somando sete pelo Campeonato Paraguaio e uma pela Copa Sul-Americana. Foi em maio a última vez que o atleta entrou em campo.

A contratação atende diretamente a uma necessidade do elenco rubro-negro. O Sport passou a tratar a chegada de um lateral-esquerdo como prioridade após a grave lesão de Felipinho, que sofreu fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Antes de avançar por Chalá, o Sport também buscou Hugo Farias, do Corinthians, mas as conversas encontraram obstáculos principalmente na questão salarial. O jogador tem vínculo com o Timão até o fim do ano.