Com retorno de Barletta, Sport deve ter mudanças no time titular contra o Ceará

Juan Alano e Clayson são os mais cotados para serem sacados do onze inicial por Gilmar Dal Pozzo com a volta do atacante

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após retornar aos treinos na última segunda-feira (31), o atacante Barletta vive a expectativa de ser titular no próximo compromisso do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o técnico Gilmar Dal Pozzo deverá fazer mudanças no time titular para o duelo contra o Ceará no próximo sábado (5), às 18h30, no Castelão.

O mais cotado para deixar o onze inicial é o meia Juan Alano, titular nas últimas duas partidas do Leão na temporada.

Caso se confirme, o uruguaio Diego Hernández atuará novamente mais centralizado, dando espaço para Barletta atuar na ponta direita.

Outra opção seria a saída de Clayson, titular em 14 jogos da Série B, com um gol marcado.

Números de Barletta na Série B

Qualquer que seja a escolha do treinador, o retorno de Barletta é muito importante para o Rubro-Negro.

O atacante tem nove redes balançadas e duas assistências em 19 jogos na Segundona.



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