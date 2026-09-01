Ceará x Sport marca duelo dos questionados técnicos Daniel Paulista e Gilmar Dal Pozzo

Com metas diferentes na Série B, Daniel Paulista e Gilmar Dal Pozzo compartilham a instabilidade das suas equipes e questionamentos dos seus torcedores

Daniel Paulista e Gilmar Dal Pozzo se encontram em Sport e Ceará (Paulo Paiva/Sport Clube do Recife| Guilherme Alves/CearaSC)

Sport e Ceará se enfrentam no Castelão, em Fortaleza, neste sábado (5), pela 25° rodada da Série B. E, mais do que um clássico nordestino, o jogo marca o confronto de dois técnicos com metas opostas na competição, mas, devido às campanhas de altos e baixos de suas equipes, compartilham o questionamento dos seus trabalhos.

Do lado pernambucano, o time de Gilmar Dal Pozzo tenta retomar a vaga no G-6, perdida após a derrota para o Novorizontino, mas luta para ganhar também regularidade nos jogos. A oscilação de uma partida para outra (às vezes, dentro da mesma) tem gerado bastante insatisfação na torcida.

Do outro lado, a equipe de Daniel Paulista sofre a pressão com notas de drama e convivência com a zona de rebaixamento. Jogando em casa, aumenta a necessidade de vitória para tentar deixar de vez o Z-4.

Gilmar Dal Pozzo

O técnico rubro-negro assumiu o comando da equipe no começo de julho, após uma sequência negativa de Márcio Goiano. Dal Pozzo chegou com a missão de recuperar os pontos perdidos no campeonato e encontrou um caminho nada fácil.

Com 10 jogos no comando do Sport, Gilmar Dal Pozzo somou 13 pontos de 30 possíveis, sendo 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e um aproveitamento de 43,3%.

Uma das principais críticas ao técnico é o jeito passivo de jogar, algo que a torcida do Sport diz não representar muito o clube. O treinador, questionado desde a sua contratação, tenta encaixar uma formação que traga regularidade e resultados que cessem os pedidos pela sua torcida.

Daniel Paulista

O técnico do Vozão chegou ao clube com a missão de salvar o Ceará do rebaixamento. Também com 10 jogos no comando do time, Daniel acumulou 11 pontos de 30 disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, tendo um aproveitamento de 36,7%.

Atualmente no Z-4, o Vozão joga precisando contar com o resultado dos rivais para escapar. Hoje, seu principal rival na briga pelo rebaixamento é o Avaí, clube que tem apenas um ponto a mais que o Alvinegro.



Mesmo com aproveitamentos parecidos, o Sport leva vantagem na tabela, brigando por uma vaga de playoff, enquanto o Ceará tenta escapar do rebaixamento, que, virtualmente, já tem América e Ponte Preta como nomes certos.

O jogo é fundamental para a dupla nordestina seguir firme em seus objetivos, mas com um peso grande nas costas dos treinadores.

