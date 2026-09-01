Fortaleza e Operário empatam e o Sport se mantém na 8ª colocação na Série B

Em jogo realizado nesta segunda-feira (31), no Castelão, o Fortaleza ficou no empate em 1 a 1 com o Operário-PR, bom resultado para o Sport, que se manteve em 8º na tabela da Série B

Fortaleza e Operário empataram no Castelão (LEONARDO MOREIRA/FORTALEZA)

O empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Operário-PR, partida desta segunda-feira (31), na Arena Castelão, era o resultado que o Sport esperava para se manter na 8ª colocação e não ver um adversário direto ampliar a vantagem.

Os cearenses, que abriram o placar com golaço de Maílton, foram a 41 pontos, três a mais que o Leão pernambucano. Já os paranaenses empataram com Ángel Torres, também no primeiro tempo, e chegaram a 37 pontos, um a menos que o Sport.

Talvez o empate só tenha durado ao longo de todo o segundo tempo graças à secação da torcida rubro-negra. O Fortaleza pressionou bastante, botou bola na trave e travessão e fez o goleiro do Operário trabalhar dobrado, garantindo o 1 a 1.

O Sport, que estava em 6º e caiu para 8º depois da derrota para o Novorizontino e vitórias dos rivais na rodada, volta a campo neste sábado (5), também no Castelão, para enfrentar o desesperado Ceará, com 28 pontos, em 17º, o primeiro time da zona de rebaixamento.