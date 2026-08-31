Com o Ceará no Z-4, Daniel Paulista projeta reencontro com o Sport: "Fazer de tudo para vencer"

Técnico do Vozão duela com o clube leonino em momento de pressão e com o Alvinegro na zona de rebaixamento

Daniel Paulista, técnico do Ceará (Rafael Vieira/DP Foto)

O reencontro de Daniel Paulista com o Sport acontecerá em um cenário dramático para o treinador. Depois de fazer parte da campanha que rebaixou o Leão à Segunda Divisão, agora no comando do Ceará, o técnico terá pela frente o Rubro-Negro em um clássico regional decisivo para uma equipe que luta contra a queda na Série B do Campeonato Brasileiro.

As equipes se enfrentam no sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão. O Vozão chega para o confronto pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Vila Nova. O resultado manteve o Alvinegro na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Diante da situação, Daniel Paulista destacou a necessidade de reação imediata e colocou o duelo contra o Sport como uma oportunidade para o time voltar a pontuar.

“Temos que nos restabelecer para o jogo do Sport. Um jogo dentro de casa, onde a gente tem que continuar vencendo para somar pontos. O momento exige que a gente consiga fazer pontuação para tentar, cada vez mais, aos poucos, sair dessa situação, e é uma oportunidade boa, sabendo, lógico, da grandeza do clássico regional que teremos, mas, jogando dentro de casa, temos que fazer de tudo para vencer, e vamos trabalhar isso durante a semana para conseguir.”

O duelo também terá um componente especial para Daniel Paulista, que conhece bem o ambiente do Sport. Desta vez, porém, estará do outro lado, tentando comandar o Ceará em uma partida que pode ser fundamental na luta do Alvinegro para deixar o Z-4.

A equipe cearense precisa aproveitar o mando de campo para buscar os três pontos e diminuir a distância para os concorrentes que estão fora da zona de rebaixamento. Para Daniel, o momento exige concentração máxima durante os dias que antecedem o clássico.

O Sport, por sua vez, chega ao confronto buscando se recuperar da derrota para o Novorizontino e defender sua posição na parte de cima da tabela. Assim, o encontro no Castelão coloca frente a frente objetivos distintos.

“Todo mundo está muito consciente do nosso momento. Momento que exige urgência, emergência. Independentemente do adversário que a gente venha a enfrentar, nós precisamos jogar sempre para vencer, e a nossa tolerância ao erro está cada vez menor", analisou.

"Então, é com esse espírito que nós temos que encarar essa semana de trabalho, com muito foco, muita concentração, sabendo, claro, que vamos enfrentar um adversário difícil, mas, na competição, a posição na tabela não determina quem vai vencer”, completou.