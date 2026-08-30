Após má atuação, Sport tem semana livre para corrigir erros antes de enfrentar o Ceará

Equipe do Sport em jogo da Série B (Rapha Marques/Sport Club do Recife)

A derrota por 2 a 1 para o Novorizontino expôs um Sport distante do nível de atuação apresentado em alguns dos últimos compromissos da Série B. Sem conseguir impor seu jogo, o Leão sofreu para sair da marcação adversária, criou pouco e passou grande parte da partida sendo controlado pelo time paulista. Agora, o calendário oferece ao técnico Gilmar Dal Pozzo algo que pode ser determinante para a reação: tempo para trabalhar.

Sem compromisso no meio de semana, o Sport terá uma semana inteira de preparação antes de voltar a campo. O próximo desafio será contra o Ceará, no sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B. A partida ganha peso justamente pelo momento da competição e pela necessidade rubro-negra de recuperar terreno na briga pelas primeiras posições.

A margem para ajustes é ainda mais importante diante da autocrítica feita pelo próprio Dal Pozzo após o revés em Novo Horizonte. O treinador reconheceu que o Sport foi inferior ao adversário e classificou a atuação na etapa final como “muito passiva”. Para ele, além dos aspectos técnicos e táticos, a equipe precisa recuperar intensidade e competitividade nos duelos.

A principal cobrança de Dal Pozzo, entretanto, está relacionada à capacidade de competir. O técnico entende que, mesmo quando a equipe não consegue apresentar seu melhor futebol, a intensidade nos duelos pode ser suficiente para equilibrar a partida e evitar que o adversário assuma o controle.

“Então, nós temos que melhorar na questão de competitividade, é um desafio que eu tenho desde a minha chegada, que eu falava para vocês que os duelos, a gente estava perdendo muitos duelos, e hoje aconteceu novamente”, afirmou.

A semana livre, portanto, aparece como uma oportunidade para trabalhar justamente esse aspecto. Contra o Ceará, o Sport precisará mostrar uma postura diferente daquela apresentada diante do Novorizontino, principalmente se quiser permanecer próximo do G-6.

Dal Pozzo mira resposta contra o Ceará

O treinador também utilizou o desempenho recente diante do América-MG como referência para o comportamento que espera do time. Na vitória por 3 a 0, o Sport conseguiu ser mais intenso, controlar melhor as ações e transformar a competitividade em resultado.

“Quando a gente conseguiu fazer com Vila Nova, a gente conseguiu a vitória, especialmente no jogo contra o América, a gente conseguiu competir e jogar, então, buscar o ponto de equilíbrio, aproveitar essa semana para fazer um grande jogo contra o Ceará, e buscar a vitória”, projetou.

O confronto com o Ceará está marcado para sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão. Até lá, Dal Pozzo terá dias para reorganizar o time, trabalhar as transições, corrigir os problemas de marcação e, principalmente, recuperar a intensidade que faltou no interior paulista.

Barletta pode ser novidade

Além dos ajustes táticos, o Sport também pode ganhar uma peça importante para o setor ofensivo. Chrystian Barletta está em fase de transição após lesão no bíceps femoral esquerdo e tem previsão de ser integrado novamente aos trabalhos com o elenco na semana que antecede o confronto com o Ceará.

O retorno do camisa 30 pode representar um reforço significativo para Dal Pozzo. Um dos principais nomes ofensivos do Sport na temporada, Barletta vinha sendo peça importante na campanha rubro-negra antes de se machucar diante do Londrina.