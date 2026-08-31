Em 8º com vitória dos rivais, Sport pode perder mais uma posição nesta segunda (31)

A derrota para o Novorizontino abriu caminho para que os rivais diretos na briga pelo G-6 fizessem o Sport cair na tabela da Série B; CRB e Atlético-GO avançaram e o Operário-PR também pode ultrapassar o Leão nesta segunda-feira (31) à noite

Novorizontino x Sport, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro (Rapha Marques/Sport)

A derrota por 2 a 1 para o Novorizontino e a combinação de resultados do final de semana fizeram o Sport descer duas posições na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a situação pode piorar no complemento da 25ª rodada, na noite desta segunda-feira (31).

Antes da rodada começar, o Leão era um dos integrantes do G-6, mas tinha na cola três adversários de olho na sua vaga. E, como perdeu na sexta-noite (28), restou secar para que os rivais perdessem, mas aconteceu o contrário.

No domingo, o CRB recebeu o líder da competição no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e fez jus ao mando de campo, vencendo por 2 a 1. O alvirrubro alagoano assumiu a 6ª posição, chegando aos 39 pontos.

A mesma pontuação alcançada pelo Atlético-GO, que derrotou o Avaí, fora de casa, por 1 a 0, mas, devido ao critério de desempate, foi para 7º. Com 38, o Sport ainda pode perder mais uma posição, caso o Operário-PR apronte para cima do Fortaleza, na Arena Castelão, nesta noite.