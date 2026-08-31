Barletta volta aos treinos com bola e fica à disposição do Sport contra o Ceará

Atacante foi reintegrado ao elenco nesta segunda-feira (31) e cumpriu cronograma de recuperação após lesão na coxa

Chrystian Barletta e Pedro Perotti em treinamento do Sport (Paulo Paiva / SCR)

O Sport ganhou um retorno importante no início da preparação para o confronto com o Ceará. Recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Chrystian Barletta voltou a trabalhar com bola junto ao restante do elenco no treino desta segunda-feira (31), no CT José de Andrade Médicis.

Barletta cumpriu o cronograma estipulado pelo departamento médico e avançou para ficar novamente à disposição de Gilmar Dal Pozzo.

O retorno acontece justamente na semana que antecede o duelo contra o Ceará, marcado para sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão, pela Série B. A tendência é que Barletta participe normalmente da programação de treinamentos ao longo dos próximos dias para ser relacionado para a partida.

Barletta estava afastado desde o confronto contra o Londrina, em 14 de agosto, quando sentiu a lesão e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Desde então, ficou fora das partidas contra Avaí, na derrota por 2 a 1, América-MG, na vitória por 3 a 0, e Novorizontino, no último compromisso rubro-negro, quando o Sport perdeu por 2 a 1.

Peça importante no ataque

O retorno do camisa 30 representa uma alternativa importante para Dal Pozzo. Barletta é um dos principais nomes ofensivos do Sport na temporada e é o vice-artilheiro do clube em 2026, com 12 gols. Na Série B, o atacante soma nove gols, além de ter contribuído com duas assistências.

A presença de Barletta também pode ajudar o Sport a recuperar a capacidade de desequilíbrio pelo setor ofensivo. Na derrota para o Novorizontino, o Leão teve dificuldades para criar oportunidades e passou boa parte da partida sem conseguir ameaçar a defesa adversária.