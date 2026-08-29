Dal Pozzo aponta partida "passiva" do Sport na derrota para o Novorizontino

Técnico reconheceu superioridade do Tigre e afirmou que Leão precisa aproveitar semana para corrigir problemas antes do duelo contra o Ceará

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Rapha Marques/Sport Club do Recife)

Abaixo do adversário durante grande parte da partida, o Sport foi derrotado por 2 a 1 diante do Novorizontino. Após o resultado no Jorjão, na 25ª rodada da Série B, Gilmar Dal Pozzo reconheceu que o Tigre mereceu vencer e apontou a falta de competitividade como um dos principais fatores para o revés rubro-negro.

Para o treinador, o Sport começou a partida de maneira equilibrada e conseguiu controlar a posse nos primeiros 15 minutos. O cenário, porém, mudou quando a equipe passou a errar passes pelo centro do campo e oferecer espaços para os contra-ataques do Novorizontino.

"É muito difícil jogar aqui e o futebol é merecimento. O Novorizontino mereceu vencer o jogo, porque foi melhor."

O treinador também chamou atenção para a dificuldade do Sport em sair da primeira fase de construção para chegar ao ataque com qualidade. Na visão de Dal Pozzo, além dos problemas técnicos e táticos, a equipe perdeu intensidade nos duelos.

"E aí gerou confiança para o adversário e a gente não conseguia sair da primeira para a segunda fase, não conseguia criar, não conseguia competir também."

Na volta do intervalo, a expectativa era de uma reação do Leão. As correções, no entanto, não surtiram o efeito esperado. O Leão levou o segundo gol e só conseguiu uma reação aos 45 minutos, com um gol de Perotti, mas já era tarde demais.

"No segundo tempo a gente voltou, fizemos algumas correções e aí a gente começou a fazer as mudanças ainda no intervalo, mas não surgiu efeito. A equipe esteve muito abaixo no segundo tempo, foi muito passiva, competiu pouco", analisou.

"Tomamos o segundo gol de uma bola parada, onde o Bianqui, que foi o jogador que fez o gol, cabeceou no meio de três jogadores nossos, então foi uma marcação muito passiva. E aí depois a gente começou a buscar o resultado, fizemos as modificações e nos últimos dez minutos a gente conseguiu fazer o gol, teve melhor, mas não foi o suficiente. Então o futebol é merecimento, o adversário foi melhor, por isso que venceu o jogo", completou.

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Foco em recuperação contra o Ceará

A derrota também fez Dal Pozzo estabelecer uma prioridade para a semana de preparação antes do próximo compromisso, contra o Ceará. O treinador ressaltou que o Sport ainda está próximo do G-6, mas precisa recuperar a capacidade de competir para permanecer na briga pelas primeiras posições.

"Aproveitar bem essa semana de trabalho, se a gente olhar na classificação, nós estamos aí em uma condição ainda de G-6 nesse momento, e com a possibilidade de permanecer no G-6, e se o caso sair do grupo dos seis que se classificam, a gente vai ficar muito próximo."

Para o técnico, o desempenho apresentado contra o Novorizontino precisa servir como alerta, sobretudo nos duelos individuais. Dal Pozzo comparou o rendimento diante do Novorizontino com as atuações recentes contra Vila Nova e América-MG, quando, segundo ele, o Sport conseguiu competir mais e transformar esse comportamento em resultado.

"Quanto ao América-MG, eu fiquei satisfeito, porque os gols que a gente fez foram competindo, o terceiro gol foi trabalhado, a bola foi trabalhada, mas se a equipe não consegue competir, não consegue estar com a bola, e não estando com a bola, não tem superioridade, não tem controle de jogo."

O treinador afirmou que a necessidade de melhorar nesse aspecto acompanha o trabalho desde sua chegada ao clube.

"Então, nós temos que melhorar na questão de competitividade, é um desafio que eu tenho desde a minha chegada, que eu falava para vocês que os duelos, a gente estava perdendo muitos duelos, e hoje aconteceu novamente."

Diante disso, Dal Pozzo espera aproveitar a semana para corrigir os problemas e preparar o Sport para o próximo desafio, diante do Ceará, no Castelão.

"Quando a gente conseguiu fazer com Vila Nova, a gente conseguiu a vitória, especialmente no jogo contra o América-MG, a gente conseguiu competir e jogar, então, buscar o ponto de equilíbrio, aproveitar essa semana para fazer um grande jogo contra o Ceará, e buscar a vitória."