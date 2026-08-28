Sport demora a reagir e perde para o Novorizontino fora de casa na Série B

Diante de um concorrente ao acesso, Leão voltou a encontrar dificuldades e foi superado por 2 a 1 em Novo Horizonte

Novorizontino x Sport, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro (Rapha Marques/Sport)

O Sport voltou a tropeçar na Série B. Na noite desta sexta-feira (28), o Rubro-Negro perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 25ª rodada, e desperdiçou a oportunidade de seguir ganhando posições na disputa pelo acesso.

O resultado foi construído principalmente pela superioridade dos donos da casa. O Novorizontino conseguiu dificultar a saída de bola do Sport, marcou as linhas de passe e impediu que a equipe de Gilmar Dal Pozzo desenvolvesse seu jogo.

Rômulo e Matheus Bianqui marcaram para o Tigre do Vale, enquanto Perotti, na reta final, diminuiu para o Leão da Ilha. Com a derrota, o Sport agora aguarda o complemento da rodada para conhecer sua posição definitiva na tabela e corre o risco de deixar novamente o G-6.

O próximo compromisso será diante do Ceará, no sábado, dia 5 de setembro, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.



O JOGO

O início da partida foi marcado pelo equilíbrio territorial, mas rapidamente o Novorizontino passou a controlar as ações. O time de Novo Horizonte apertou a saída do Sport, fechou as linhas de passe e dificultou a construção rubro-negra.

A equipe de Dal Pozzo não encontrava espaços para avançar e mostrava pouca criatividade no campo ofensivo. Os pontas praticamente não participavam da partida, já que não eram municiados pelos jogadores do meio-campo.



O Novorizontino, enquanto isso, conseguia chegar com mais perigo. Aos 19 minutos, Oyama obrigou Thiago Couto a fazer uma boa defesa. O goleiro rubro-negro voltou a ser exigido diante da pressão dos donos da casa.



A insistência do Tigre acabou sendo premiada aos 41 minutos. Rômulo recebeu fora da área, conseguiu escapar da marcação com um giro e finalizou no canto de Thiago Couto. O goleiro não conseguiu alcançar. Novorizontino 1 a 0.



SEGUNDO TEMPO



O cenário não mudou no segundo tempo. O Novorizontino continuou encontrando os melhores espaços e, logo nos primeiros minutos, Rômulo teve duas oportunidades claras para ampliar a vantagem, mas desperdiçou ambas.



O Tigre seguiu acumulando chances. Careca e Léo Naldi também tiveram oportunidades, enquanto o Sport encontrava dificuldades para ameaçar a defesa adversária e não conseguia construir uma reação.



Depois de tanto pressionar, o Novorizontino chegou ao segundo gol aos 31 minutos. Matheus Bianqui, que saiu do banco, apareceu livre de marcação, ganhou pelo alto e cabeceou para o fundo das redes, aumentando a vantagem para 2 a 0.



O Sport só conseguiu reagir na reta final. Aos 45 minutos, após cobrança de falta, Zé Roberto subiu para cabecear e acertou o travessão. Perotti apareceu no rebote e completou para as redes. O lance ainda passou por análise do VAR antes da confirmação: 2 a 1.



O gol incendiou o Sport nos minutos finais. O Leão aumentou a pressão e conseguiu manter o Novorizontino próximo à própria área. O árbitro ainda acrescentou mais dois minutos ao tempo de acréscimo, mas a reação rubro-negra parou por aí.



O Sport não encontrou o empate e deixou Novo Horizonte derrotado, perdendo uma oportunidade importante de se consolidar na parte de cima da tabela.

FICHA DA PARTIDA

NOVORIZONTINO 2

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Léo Naldi (Matheus Bianqui), Luís Oyama e Romulo (Carlão); Reidiney (Juninho), Nicolas Careca (Diego Galo) e Robson (Marlon). Técnico: Enderson Moreira.

SPORT 1

Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel (Biel), Willian Oliveira (Zé Roberto) e Juan Alano; Diego Hernández (Marlon Douglas), Clayson (Dudu Teodora) e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Gols: Rômulo (41'/1ºT), Matheus Bianqui (31'/2ºT), Perotti (45'/2ºT)

Cartões amarelos: Juninho (NOV); Kayky Almeida (SPT), Augusto Pucci (SPT)