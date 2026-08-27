No podcast Futebol Diario, diretor Leonardo Cruz detalhou os alvos do clube na reta final da janela

Diretor do Sport garante quatro reforços e revela posições: "Objetivo é subir" (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport ainda vai contratar quatro jogadores antes do fim da janela do futebol brasileiro, que fecha em 11 de setembro. A informação foi dada pelo diretor do clube, Leonardo Cruz, em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, desta quinta-feira (27).

"Até setembro, posso garantir a chegada de mais quatro jogadores. Se houver oportunidade e necessidade, pode vir um quinto ou sexto. Agora, o foco está nesses quatro nomes. Serão atletas extremamente alinhados ao nosso perfil financeiro, sem fazer loucuras, mas que darão resultado em campo", revelou Leonardo.

De acordo com o diretor, as posições reforçadas serão: centroavante, ponta esquerda, volante e lateral-esquerdo.

"Precisamos de um extremo-esquerdo que seja tão agudo quanto o Barletta, para o time não ficar pendendo apenas para um lado. Logicamente, também temos que trazer um lateral-esquerdo para suprir a ausência de Felipinho, um centroavante e, talvez, um segundo volante para melhorar a saída de bola", disse.

Com a lesão do lateral-esquerdo, Felipinho, o Sport vai ao mercado para buscar um substituto. O atleta passou por cirurgia após ser diagnosticado com uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e só deve retornar aos gramados no final de 2026.

Para o ataque, o diretor explicou que o Rubro-Negro procura um centroavante para compartilhar minutos com Perotti, que já tem 28 partidas pelo time desde que chegou, em março deste ano.

"Precisamos de um atacante reserva para o Perotti. Talvez o único [dos novos reforços] que não chegue para vestir a camisa de titular imediatamente seja esse atacante. A gente precisa de um jogador com um perfil diferente, alguém para sair do banco, dar minutagem e fazer o titular descansar um pouco. Perotti já está no limite de minutos em todos os jogos e nós acompanhamos essa preocupação de perto", detalhou.

Segundo Leonardo, o esforço no mercado tem um objetivo bem definido pela diretoria rubro-negra: o retorno à Série A. Questionado sobre o peso dos investimentos para a reta final da competição, o diretor garantiu que o clube não medirá esforços.

"O nosso objetivo é subir, botar o Sport na Primeira Divisão. Então, no que precisar, vai ser feito", cravou Leonardo Cruz.

CONFIRA A ENTREVISTA COM LEONARDO CRUZ NA ÍNTEGRA

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. A entrevista com Leonardo Cruz e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal.

