Criticado pela torcida, Juan Alano é bancado por diretor do Sport: "Inteligente e diferenciado" (Foto:Rafael Vieira/DP Foto)

Contratação contestada pela torcida do clube, Juan Alano deu duas assistências na vitória do Sport diante do América-MG na Ilha do Retiro, na última segunda-feira (24).

Envolvido diretamente na assinatura do meia, o diretor do Rubro-Negro, Leonardo Cruz, defendeu e explicou os motivos por trás da decisão do clube no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.

Antes de chegar ao Recife, Alano estava sem espaço no Ceará, clube que ocupa a 17ª posição na Série B.

"A crítica da torcida muitas vezes ignora o contexto. Ele era reserva do Ceará, mas antes estava no Japão, que tem um futebol totalmente diferente", pontuou." É um jogador de velocidade, de um toque, que passa por dentro e vai encaixar com o Barletta. É um atleta extremamente inteligente e diferenciado. Nós acreditávamos que ele se encaixaria no que estávamos pensando para acelerar a transição da equipe", completou Leonardo.

Outro motivo de frustração das contratações foi devido às especulações de jogadores como Tiquinho Soares e Paulo Henrique Ganso, que acabaram não se concretizando.

"A torcida sempre espera contratações de peso, mas nomes como Ganso não jogariam a Série B, que exige outro nível de competitividade e intensidade de marcação", afirmou.

NEGOCIAÇÕES FRUSTRADAS

Além das contratações que se concretizaram, Leonardo também comentou sobre jogadores que ficaram perto de assinar com o Leão da Ilha.

Um dos casos é o do atacante Alex Bruno, que estava no ASA de Arapiraca disputando a Série D. Pernambucano e torcedor do Sport, o atleta tinha bases acertadas com o clube, mas a negociação acabou desfeita às vésperas do anúncio.

"Há dez dias, o Sport estava acertado com o ASA e com o jogador. Outro clube queria o atleta, mas ele disse que viria para o esporte. No entanto, havia um acordo com o presidente do ASA para que a informação não vazasse na véspera de um jogo importante", revelou Leonardo.

Antes do jogo contra o Goiatuba, que garantiria a vaga do time alagoano na Série C de 2026, veio à tona a negociação com o atacante.

"Dois dias antes, uma repórter vazou a notícia com os dados da negociação. O presidente do ASA encerrou as tratativas imediatamente. O vazamento foi o que tirou Alex Bruno do Sport", detalhou.

CONFIRA A ENTREVISTA COM LEONARDO CRUZ NA ÍNTEGRA

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. A entrevista com Leonardo Cruz e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal.