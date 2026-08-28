Novorizontino x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 25ª rodada da Série B

Equipe do Sport em ação na Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, o Sport volta a campo nesta sexta-feira (28) com um desafio de peso na busca pelo acesso. Às 20h30, o Leão visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na sexta colocação, com 38 pontos, o Rubro-Negro tenta aproveitar o momento de confiança para se aproximar ainda mais da zona de acesso direto. Do outro lado estará o Novorizontino, justamente um dos concorrentes pelas primeiras posições. O Tigre do Vale é o quarto colocado, com 40 pontos, dois a menos que o segundo colocado Juventude e quatro atrás do líder Criciúma.

Uma vitória no interior paulista pode colocar o Sport ainda mais próximo do G-2. Caso o Leão consiga os três pontos e o Fortaleza tropece na rodada, a equipe de Gilmar Dal Pozzo pode subir para a quarta colocação da tabela.

SPORT



O Sport chega ao interior paulista tentando transformar a vitória sobre o América-MG em um ponto de virada na campanha. O triunfo por 3 a 0 na Ilha do Retiro, embora tenha acontecido diante de um adversário que atravessa uma grave crise, trouxe uma atuação mais segura e elevou a confiança do elenco para a sequência.

Agora, entretanto, o nível de dificuldade aumenta. O Novorizontino é um concorrente direto pelo acesso, ocupa o quarto lugar e tem o melhor ataque da competição. Para o Sport, será necessário manter a consistência defensiva e, ao mesmo tempo, encontrar espaços para explorar uma equipe que vem demonstrando força ofensiva.

Gilmar Dal Pozzo encerrou a preparação na tarde desta quinta-feira (27), no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. A tendência é que o treinador mantenha a escalação utilizada na vitória sobre o América-MG. A principal ausência segue sendo Barletta, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e tem previsão de retorno contra o Ceará, na próxima rodada.

No meio-campo, Juan Alano deve permanecer responsável pela criação. O jogador assumiu a titularidade contra o América-MG e participou diretamente dos dois primeiros gols, com duas assistências. Diego Hernández deve continuar ocupando os lados do campo quando o Sport estiver com a bola.

NOVORIZONTINO

O Novorizontino chega para o confronto com uma das campanhas mais consistentes da Série B e dono do melhor ataque da competição. O time paulista já marcou 38 gols em 24 rodadas e terá diante do Sport a oportunidade de defender uma sequência de três partidas sem derrota.

Na rodada passada, o Tigre do Vale goleou o Athletic por 4 a 1 fora de casa, em mais um confronto direto pela parte de cima da tabela. Antes disso, venceu o América-MG por 3 a 0 no Jorjão e empatou sem gols com o CRB fora de casa.

Com duas vitórias consecutivas, o time comandado por Enderson Moreira terá ainda o retorno do atacante Lucas Rian. O jogador cumpriu suspensão na última rodada, após ter sido expulso contra o Ceará, e volta a ficar à disposição para o duelo diante do Leão.

O retrospecto recente no Jorjão, porém, não assusta o Sport. Em três visitas ao estádio para enfrentar o Novorizontino, o Rubro-negro ainda não perdeu: são uma vitória e dois empates. No primeiro turno, inclusive, o Leão levou a melhor por 1 a 0 na Ilha do Retiro.

FICHA DA PARTIDA

NOVORIZONTINO: Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Sander; Léo Naldi, Luís Oyama e Romulo; Lucas Rian, Nicolas Careca e Robson. Técnico: Enderson Moreira.



SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Juan Alano; Diego Hernández, Clayson e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Transmissão: Disney+ (Streaming)